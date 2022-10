Mit einem Plus von über 3 Prozent liegen Credit Suisse an der Spitze der Blue Chips und knüpfen damit an die zaghafte Erholung vom vergangenen Freitag an. Die angeschlagene Grossbank nannte am Montag die ersten Bedingungen der vergangene Woche angekündigten Kapitalerhöhung, mit der sie die dringend benötigten vier Milliarden Franken einsammeln will. Zudem verteidigte CEO Ulrich Körner in der Wochenendpresse die in der Vorwoche vorgestellten Massnahmen der Bank.