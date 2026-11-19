In China standen die Äusserungen von Präsident Xi Jinping auf dem Apec-Gipfel in Shenzhen im Fokus, der sich für freien Handel und eine stärkere digitale Wirtschaft aussprach. Dennoch gaben die Festlandsbörsen nach. Weltweit blickten Investoren derweil auf das 81 Milliarden Dollar ​schwere Börsendebüt des ChatGPT-Konkurrenten Anthropic, das als wichtiger Stimmungstest für die zuletzt von Rentabilitätssorgen geplagte Technologiebranche gilt. «Ich glaube ​nicht, dass dies unbedingt alle Ängste rund um das Thema Künstliche Intelligenz ​zerstreuen wird», sagte Analyst Kyle Rodda von Capital.com. «Wenn sich die Aktie jedoch so entwickelt, wie es den Anschein hat, könnte das den Markt ein wenig beruhigen.»