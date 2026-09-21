Die Aussicht auf ‌eine erweiterte US-Militärpräsenz in Grönland gibt den Aktien von US-Unternehmen mit Bezug zu der Insel Auftrieb. Die Papiere des Öl-Explorationsunternehmens Greenland ‌Energy, des Mineralienentwicklers Greenland Mines und des Seltene-Erden-Förderers Critical Metals schiessen im vorbörslichen US-Handel um rund 25 ​bis 160 Prozent nach oben. Die USA, Dänemark und Grönland hatten am Freitag eine Vereinbarung bekanntgegeben, die es den USA erlaubt, ihre militärische Präsenz in dem autonomen dänischen Gebiet auszubauen. US-Präsident Donald Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, das Abkommen werde Gegner der USA daran hindern, eigene Stützpunkte auf der Insel zu errichten. Das Abkommen, das am Dienstag unterzeichnet werden soll, bleibt jedoch hinter Trumps früherem Ziel zurück, Grönland für die USA zu kaufen. Die bisherige US-Präsenz auf der Insel basiert auf einem Verteidigungsabkommen aus dem Jahr 1951.