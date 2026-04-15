14:10
Die Titel von Nike legen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um fast drei Prozent zu. Konzernchef Elliott Hill hat sein Investment erneut deutlich ausgebaut und damit der Aktie Rückenwind gegeben.
Hill erwarb am Montag Nike-Aktien im Wert von rund einer Million Dollar, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Im vergangenen Jahr hatte er Papiere für einen ähnlichen Betrag gekauft, während Apple-Chef und Nike-Verwaltungsratsmitglied Tim Cook Anteile für drei Millionen Dollar erwarb.
Seit Jahresbeginn hat die Nike-Aktie rund 30 Prozent an Wert verloren. Im März hatte das Unternehmen einen überraschenden Umsatzrückgang prognostiziert und dies mit einer schwachen Nachfrage in China sowie Belastungen durch den Nahost-Konflikt begründet. Dies erschwert die seit Monaten laufenden Bemühungen des Konzerns um eine Trendwende.
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13:15
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11:40
Anleger warteten auf neue Impulse rund um die Entwicklung im Nahen Osten. Zwar deutete US-Präsident Trump an, dass es weitere Verhandlungen geben könne und er den Iran-Krieg kurz vor dem Ende sieht. Konkrete Nachrichten gab es bislang aber keine.
Entsprechend richte sich der Fokus der Investoren langsam etwas weg von der Geopolitik und hin zur Berichtssaison, sagte ein Händler. "Man kann fast sagen, der Markt geht langsam zur Tagesordnung über - auch wenn neue Iran-Nachrichten natürlich schnell wieder für Bewegung sorgen können." Hoffnung und Enttäuschung lägen dicht beieinander.
Mittlerweile rücken auch Konjunkturdaten wieder verstärkt in den Blick. Am Nachmittag dürften insbesondere US-Frühindikatoren wie der Empire State Index oder der NAHB-Index zur Entwicklung des Immobilienmarkts Beachtung finden. Am Abend steht mit dem Beige Book noch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed an.
Bei den Ölpreisen hielt die leichte Entspannung an. Am Vormittag kostete ein Fass der Sorte Brent noch 94,55 US-Dollar, WTI näherte sich am Morgen sogar der Marke von 90 Dollar an. Damit blieben die Preise für das schwarze Gold klar unter der Schwelle von 100 Dollar und mittlerweile deutlich von den Höchstständen aus dem März entfernt.
Zu den Gewinnern im SMI zählen Logitech (+1,7%). Generell sind an der Börse Vertreter der Tech-Branche gefragt, wie auch die Kursgewinne von VAT (+3,1%), AMS Osram (+2,6%), Comet (+3,0%) oder Inficon (+3,0%) zeigen. Der niederländische Chipkonzern ASML hatte am Morgen seine Umsatzprognose erhöht. Am morgigen Donnerstag dürfte die Branche weiter im Fokus bleiben, wenn der taiwanesische Halbleiterkonzern TSMC Zahlen vorlegt.
An der Indexspitze im SMI stehen derweil Partners Group (+2,4%) ohne Nachrichten. Derweil können Givaudan (-0,5%) frühe Gewinne nicht halten, trotz einer Hochstufung durch JPMorgan und weiterer Reaktionen auf die Zahlen am Vortag.
Für die Aktien der Swisscom (-0,8%) geht es nach einer Abstufung durch Exane BNP Paribas nach unten. Allerdings hatten die Titel des Telekom-Konzerns dem rauen Marktumfeld zuletzt gut getrotzt, ähnlich wie Konkurrent Sunrise (-1,7%). Diese werden allerdings ebenfalls von den Analysten abgestuft.
Im SMIM steht insbesondere die Aktie des neu fusionierten Versicherungsriesen Helvetia Baloise (+0,3%) im Fokus, nachdem das Unternehmen erstmals gemeinsame Zahlen vorlegte. Zudem strebt das Unternehmen eine höhere Effizienz an und will deutlich höhere Dividenden zahlen. Die frühen Gewinne sind mittlerweile aber zusammengeschmolzen.
Kräftig nach oben geht es bei den kleineren Werten für die Aktien von Cosmo (+7,0%). Hintergrund sind neue, positive Studiendaten zum Haarausfall-Mittel Clascoterone. Analysten betonten vor allem das gesunkene Entwicklungsrisiko.
HT5 (+13,5%) schnellen nach Abschluss der Kapitalerhöhung im Vorfeld der Fusion mit Centiel nach oben. Der Handelsstart der Centiel-Aktien ist für den Freitag geplant.
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10:30
Die Aktien von Richemont fallen 2 Prozent, diejenigen von Swatch fast 3 Prozent. Grund sind die Zahlen des Konkurrenten Hermes, die Aktien fallen 11 Prozent. Im ersten Quartal schrumpfte der Hermes-Umsatz im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro zu, wie das EuroStoxx-50-Schwergewicht am Mittwoch in Paris mitteilte. Bereinigt um die Folgen des starken Euro legte der Erlös um 5,6 Prozent zu. Damit verfehlte der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Taschen die Erwartungen der Experten.
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10:25
Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Nach einem deutlichen Preisrückgang am Vortag stabilisierten sich die Notierungen am Morgen vorerst unter der Marke von 100 US-Dollar. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Juni kostete 94,80 Dollar und damit etwa genau so viel wie am Vortag.
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10:20
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Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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09:30
Nach der deutlichen Vortagserholung hat dem deutschen Dax am Mittwoch zunächst die Kraft für weitere Gewinne gefehlt. Der deutsche Leitindex notiert 0,04 Prozent tiefer bei 24'044 Punkten. Die Anleger dürften abwarten, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird.
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09:10
Der SMI eröffnet den Handel 0,17 Prozent höher. Im vorböslichen Handel hatte der Leitindex noch negativ notiert. Die Pharmagrössen Roche (1 Prozent) und Novartis (0,4 Prozent) stützen den Index. Die Aktie von Logitech notiert von den SMI-Titeln mit 1,2 Prozent am höchsten. Richemont fallen dagegen 2,7 Prozent, Swatch 3,4 Prozent.
Am Vortag hatten Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs an den Börsen weltweit für Gewinne gesorgt. Entsprechend sind auch die Vorgaben aus den USA und Asien grundlegend positiv. Allerdings gab es über Nacht keine neuen Entwicklungen, daher ist zunächst Durchatmen angesagt. Zumindest deutete Trump weitere Gespräche mit Iran an. Auch beim Öl hält die Entspannung an. Die Preise blieben klar unter der Marke von 100 Dollar, WTI nähert sich sogar der nächsten Schwelle von 90 Dollar an.
Noch bleibe der Nahostkonflikt aber eine Hängepartie und für alle Marktteilnehmer nervenaufreibend, so der Tenor unter Händlern. Hoffnung und Enttäuschung lägen dicht beieinander. Und ohne neue Entwicklungen verschiebt sich der Fokus der Börsen wieder verstärkt auf Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten. Am Nachmittag dürften insbesondere US-Frühindikatoren wie der Empire State Index oder der NAHB-Index zur Entwicklung des Immobilienmarkts Beachtung finden. Am Abend steht mit dem Beige Book noch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed an.
Von den Blue Chips gibt es bislang zwar kaum Nachrichten, im Tagesverlauf dürfte auch die Generalversammlung der UBS (+0,1 Prozent) in den Fokus rücken. Hier wird neben Kritik an den hohen Vergütungen für das Management auch auf Aussagen zur politischen Diskussion betreffend der geplanten Verschärfung der Kapitalregeln geschaut. Ab Mittag rücken Finanzwerte generell mit Zahlen der US-Banken Morgan Stanley und Bank of America in den Blick.
Derweil dürfte das Gesprächsthema Nummer Eins die erstmals präsentierten gemeinsamen Zahlen des neu fusionierten Versicherungsriesen Helvetia Baloise (+3,2 Prozent) sein. Neben den pro Forma-Zahlen gab sich das Unternehmen Ziele für die kommenden Jahre und bestätigte den einschneidenden Stellenabbau. Weitere Details folgen am Nachmittag im Rahmen des Investorentags.
In der zweiten Reihe gab Cosmo (+8 Prozent) positive Studiendaten zum Haarausfall-Mittel Clascoterone bekannt und plant die Einreichung der US-Zulassung für Anfang 2027.
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08:10
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,11 Prozent tiefer gestellt. Ausser Givaudan (plus 1,9 Prozent) und Sika (plus 0,9 Prozent) - beide Unternehmen hatten am Vortag Erstquartalszahlen präsentiert - sind alle SMI-Aktien im Minus. Am deutlichsten fallen Amrize und Richemont (je 0,6 Prozent minus).
Am breiten Markt steigen Helvetia Baloise mit 4 Prozent. Der seit Dezember fusionierte Versicherungskonzern hat erste Jahreszahlen auf pro Forma-Basis vorgelegt.
Cosmo legen 6 Prozent zu. Das Pharmaunternehmen hat mit dem Mittel Clascoteron in einer Phase-III-Studie positive Ergebnisse erzielt.
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06:20
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06:00
Die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran hat die asiatischen Börsen am Mittwoch beflügelt.
In Tokio legte der Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 58.162,84 Punkte zu und näherte sich seinem Rekordhoch von Ende Februar. Die chinesischen Börsen zeigten sich ebenfalls fester: Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent. Der breite Asien-Pazifik-Index MSCI gewann 1,5 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit sechs Wochen.
Anleger griffen zu, nachdem die Ölpreise deutlich nachgaben. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, Gespräche mit dem Iran könnten in den kommenden zwei Tagen in Pakistan wieder aufgenommen werden. Dies beruhigte die Märkte, nachdem die gescheiterten Wochenendverhandlungen zu einer US-Blockade iranischer Häfen geführt hatten.
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05:30
Am Devisenmarkt stabilisierte sich der Dollar nach sieben Verlusttagen. Zur europäischen Gemeinschaftswährung notierte er fast unverändert bei 1,1783 Dollar. Zum Yen gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 159,02 Yen und legte zum Yuan leicht auf 6,8191 Yuan zu. Zur Schweizer Währung büsste er etwas auf 0,7815 Franken ein.
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05:00
Die Ölpreise gaben deutlich nach. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich zwar im asiatischen Handel um 0,4 Prozent auf 95,12 Dollar je Barrel, lag damit aber deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 0,2 Prozent schwächer bei 91,08 Dollar. Gold legte 0,1 Prozent auf 4.846 Dollar je Feinunze zu.
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01:00
Nach dem erfreulichen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag weiter zugelegt. Die Vereinigten Staaten und der Iran erwägen weitere Friedensgespräche, dies lässt die Hoffnung auf eine länger andauernde Waffenruhe am Persischen Golf steigen und die Ölpreise sinken. Damit droht der Konjunktur weniger Schaden.
Noch deutlicher nach oben ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 , das Plus belief sich auf 1,81 Prozent auf 25'842,00 Punkte. Mit den sinkenden Ölpreisen lassen gleichzeitig Inflationssorgen etwas nach, womit eine straffere Geldpolitik etwas unwahrscheinlicher wird. Davon profitierten die Aktien investitionsabhängiger Techkonzerne.
Der Nasdaq 100 und der S&P 500 haben ihre Verluste seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar bereits ausgebügelt. Dem Dow fehlt dafür nicht mehr allzu viel, er bewegt sich auf dem Niveau von Anfang März.
In der beginnenden Berichtssaison rückten Grossbanken nach den veröffentlichten Quartalsbilanzen von JPMorgan , Citigroup und Wells Fargo in den Blick. JPMorgan gaben um 0,8 Prozent nach. Die Bank verdiente im ersten Geschäftsquartal im Aktien- und Anleihegeschäft mehr als erwartet, die Prognose für den wichtigen Zinsüberschuss im Gesamtjahr blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück.
Die Aktien von Citigroup gewannen 2,6 Prozent. Hier lief der Handel mit Festverzinslichen, Rohstoffen und Devisen besser als angenommen. Wells Fargo sackten dagegen um 5,7 Prozent ab, der Zinsüberschuss im ersten Quartal enttäuschte die Anleger.
Die Anteile des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson gewannen nach Quartalszahlen 0,9 Prozent. Treiber waren vor allem starke Zuwächse bei neuen Krebsmedikamenten. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde leicht angehoben.
American Airlines sprangen um 8 Prozent hoch und United Airlines gewannen 2,1 Prozent. Der Chef von United Airlines, Scott Kirby, erwägt einen Zusammenschluss mit dem Kontrahenten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Entstehen würde die weltweit grösste Fluggesellschaft.
Der Online-Händler und Internetkonzern Amazon treibt den Aufbau eines eigenen Satellitengeschäfts voran und übernimmt dazu den Satellitenbetreiber Globalstar. Dessen Kurs legte um 9,6 Prozent zu, Amazon stiegen um 3,8 Prozent.
(cash/AWP/Reuters)