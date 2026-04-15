Am Vortag hatten Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs an den Börsen weltweit für Gewinne gesorgt. Entsprechend sind auch die Vorgaben aus den USA und Asien grundlegend positiv. Allerdings gab es über Nacht keine neuen Entwicklungen, daher ist zunächst Durchatmen angesagt. Zumindest deutete Trump weitere Gespräche mit Iran an. Auch beim Öl hält die Entspannung an. Die Preise blieben klar unter der Marke von 100 Dollar, WTI nähert sich sogar der nächsten Schwelle von 90 Dollar an.