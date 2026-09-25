Der Dollar-Index hat zum Wochenschluss seinen Aufwärtstrend unterbrochen. ⁠Das Barometer, das die US-Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, gibt ‌rund 0,2 Prozent auf 101,125 Punkte ‌nach. Dennoch kommt der ​Dollar-Index auf Wochensicht auf ein Plus von rund einem Prozent. In den vergangenen 2,5 Wochen hat er fast 2,5 Prozent zugelegt. «Während der Dollar von höheren Anleiherenditen ‌eigentlich Auftrieb erhalten sollte, gibt es nach wie vor schwelende Bedenken wegen der Haushaltslage der USA und der Unberechenbarkeit der ​US-Politik», sagte Khoon Goh, Chefanalyst bei der ​Australia and New Zealand ​Banking Group. «Ich denke, das ist der Grund, warum der Dollar seinen ‌Aufwärtstrend nicht fortsetzen kann, obwohl die Renditen weiter steigen.»