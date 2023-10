Vor der geldpolitischen Entscheidung der Bank of Japan (BOJ) im Tagesverlauf halten sich die Anleger an den asiatischen Märkten am Dienstag bedeckt. Notenbankchef Kazuo Ueda nannte als Voraussetzung für eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik der BOJ, dass das Inflationsziel von zwei Prozent in Sichtweite rücken müsse. «Ich persönlich glaube, dass die BOJ heute ihre Politik ändern wird», sagte Kazuo Kamitani, Aktienmarktstratege bei Nomura Securities. Einem Medienbericht zufolge will die Notenbank bei ihrer Sitzung am Dienstag erneut an der Kontrolle der Zinskurve (YCC) schrauben. Sie könnte zulassen, dass die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen über ein Prozent steigt, berichtete die Zeitung «Nikkei» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. «Die Märkte scheinen davon auszugehen, dass die Obergrenze um weitere 50 Basispunkte angehoben wird, aber ich denke, dass die Möglichkeit einer weiteren Verdoppelung (auf zwei Prozent) der Obergrenze, die einer faktischen Aufhebung gleichkommt, unterschätzt wird», sagte Nicholas Chia, Makrostratege bei Standard Chartered.