Am Donnerstag habe zudem ein stärkerer US-Dollar die Ölpreise belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Der Dollar legte im Handel mit anderen Währungen zu, was das in Dollar gehandelte Öl teurer machte und die Nachfrage bremste. Ausserdem wurde auf eine Konjunkturprognose der US-Grossbank JPMorgan verwiesen, in der für das kommende Jahr eine Rezession in den USA prognostiziert wird. Eine schwache Konjunkturentwicklung in der grössten Volkswirtschaft der Welt würde die Nachfrage nach Rohöl belasten.