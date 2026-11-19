Nach Nvidia richten sich die Blicke der Anleger nun auf den KI-Konzern Anthropic. An diesem Mittwoch endet die Zeichnungsfrist für die Aktien und der Ausgabepreis wird veröffentlicht. Erster Handelstag ist voraussichtlich Donnerstag. Kreisen zufolge liegt der Ausgabepreis bei 83 Dollar je Aktie. Zudem sei das Volumen des Angebots erhöht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die ursprüngliche Preisspanne hatte von 70 bis 78 US-Dollar gereicht, angestrebt war eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar.