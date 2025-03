Darüber hinaus nähere sich das Quartal dem Ende, die ab April in Kraft tretenden US-Zölle rückten näher und am Horizont tauche bereits die Frage nach dem «Sell in May and go away» auf. «Alles in allem ist es derzeit einfach kein Umfeld, in dem Anleger sich an grössere Neupositionierungen wagen», so ein Börsianer. Am Nachmittag richtet sich dann der Blick auf die USA und die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter. Diese liefern nicht nur Hinweise auf die Ausgabenfreude der privaten Haushalte sondern auch über die Investitionsbereitschaft der Unternehmen.