Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Donnerstag zunächst im Rückwärtsgang. Die Bonitätsabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch am Dienstagabend hat den Börsen einen anhaltenden Dämpfer versetzt. So ist am Mittwoch in den USA an der Wall Street der breite S&P in Reaktion darauf auf den tiefsten Stand seit 20 Tagen gefallen. Zudem seien die Märkte zuletzt recht stark gelaufen, so dass die Fitch-Nachricht einigen Investoren auch einen Grund für Gewinnmitnahmen gegeben habe, sagte ein Händler.