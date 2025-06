Auch ohne Zollstreit haben die Marktteilnehmer in den kommenden Tagen einiges zu verarbeiten. So kommen Vertreter der Ukraine und Russlands in Istanbul erneut zu Gesprächen zusammen. Dazu werden im Laufe der Woche viele Konjunkturzahlen veröffentlicht. Den Anfang macht in den USA der viel beachtete Stimmungsindikator ISM-Index. Höhepunkt ist wie üblich der US-Jobreport am Freitag. Zudem wird die EZB am Donnerstag den Zinsentscheid bekannt geben. "Das alles ergibt einen Cocktail, der die Anleger in den Risk-off Modus versetzt", fasst ein Händler die Stimmung zusammen.