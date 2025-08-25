US-Aktienanleger haben am Freitag euphorisch auf eine Rede von Powell auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole reagiert, die als Türöffner für niedrigere Zinsen gesehen wurde. Der Dow Jones sprang daraufhin knapp zwei Prozent auf ein frisches Rekordhoch. Auch der Nasdaq und S&P 500 legten am Freitag um knapp zwei Prozent zu. Die Zins-Euphorie kühlt sich aber zum Wochenanfang deutlich ab. «Es bestehen anhaltende Bedenken hinsichtlich der zollbedingten Inflation und ihrer möglichen Entwicklung in den kommenden Monaten», sagt David Chao, Marktstratege bei Invesco. Der jüngste zollbedingte Preisdruck werde aber als vorübergehend angesehen und die Inflationserwartungen seien recht stabil.