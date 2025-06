Vor der am Nachmittag erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und dem US-Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag dürften sich die Anleger zurückhalten, und damit könnten die Kurse tendenziell eher leicht nachgeben, heisst es am Markt. Zudem signalisierten die Vorgaben aus den USA keine klare Richtung. Am Vortag war die Verdoppelung der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium in Kraft getreten. Dies habe die Anleger aber nicht sichtbar abgeschreckt, die Kaufbereitschaft insgesamt dennoch gebremst, heisst es weiter.