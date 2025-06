Ein Euro kostet am späten Nachmittag 0,9386 Franken, nachdem er am Morgen noch bei 0,9348 stand. Vor allem auch zum Dollar gewann der Euro klar an Wert hinzu und wird derzeit bei 1,1475 US-Dollar nach 1,1413 am Morgen gehandelt. Der Euro bewegt sich um Dollar damit wieder in der Nähe des Hochs von 2021.