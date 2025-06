Die New Yorker Börsen sind mit leichten Aufschlägen in den letzten Handelstag der Woche gegangen. Sie schlossen sich am Freitag den überwiegend guten Vorgaben der asiatischen und europäischen Aktienmärkte an, nachdem an der Wall Street und an der Nasdaq-Börse am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. Im Handel heisst es, die Investoren liessen angesichts des Kriegs in Nahost unverändert grosse Vorsicht walten.