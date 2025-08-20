Mit Blick auf das aktuelle Tagesgeschäft warten Anleger nun auf das Protokoll der Juli-Sitzung des Fed, das am Abend nach dem hiesigen Börsenschluss veröffentlicht werden soll. Denn während die Währungshüter die Zinsen erneut nicht geändert hatten, stimmten zwei Fed-Gouverneure gegen diesen Entscheid. Das war das erste Mal seit 1993, dass zwei stimmberechtigte Fed-Vertreter dies taten. Das Protokoll kommt im Vorfeld des bevorstehenden Notenbanker-Treffens in Jackson Hole ab dem morgigen Donnerstag und der Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag. «Wir gehen davon aus, dass das diesjährige Treffen in Jackson Hole Powell die Gelegenheit bieten wird, erneut auf eine geldpolitische Lockerung hinzuweisen», kommentiert ein Stratege.