China und die USA verhandeln nach Angaben chinesischer Staatsmedien am Dienstag in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. Vertreter der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt hatten sich am Montag im Lancaster House in der britischen Hauptstadt getroffen. Dabei waren unter anderem US-Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick sowie Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng und Handelsminister Wang Wentao.