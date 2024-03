Die Vorgaben aus den USA und Fernost seien negativ, heisst es am Markt. Dies stimme die Marktteilnehmer vorsichtig. Am Vortag waren die Kurse erstmals nach sechs positiven Tagen ins Rutschen geraten, nachdem die US-Produzentenpreise unerwartet stark gestiegen waren. Die Daten hatten die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed deutlich gedämpft. Eine Zinssenkung sei nun wohl auch für Mai vom Tisch, lautete das Fazit. Denn die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Konsumentenpreise, an denen das Fed seine Geldpolitik ausrichtet. Mehr Klarheit dürfte es geben, wenn es am kommenden Mittwoch seinen Zinsentscheid veröffentlicht und kommentiert. Einen Tag später legt die Schweizerische Nationalbank ihre geldpolitische Lagebeurteilung vor.