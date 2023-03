Der unklare Zinskurs der EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks in der Euro-Zone hat die Dax-Anleger vorsichtig gestimmt. Der deutsche Leitindex notierte am Freitag mit 15'561 Zählern nur knapp im Plus, nachdem er in dieser Woche bereits fast vier Prozent in die Höhe geklettert war. Der EuroStoxx50 notierte 0,2 Prozent fester. "Die Inflation setzt sich immer mehr fest", urteilte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. "Die EZB ist zu Recht beunruhigt. Sie sollte ihre Leitzinsen weiter anheben."