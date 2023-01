Der Euro hat sich am Freitag in der Nähe seines höchsten Stands seit etwa neun Monaten gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0840 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Zum Franken nähert sich der Euro mit einem Stand von 1,0096 der Marke von 1,01 an. So hoch wie aktuell hat das Paar letztmals im vergangenen Sommer notiert. Auch der US-Dollar hat zum Franken weiter angezogen und geht aktuell zu 0,9313 Franken um.