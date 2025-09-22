Euro Stoxx 50 Index

Die Deutsche Bank sowie Siemens Energy sind seit diesem Montag Mitglieder im Eurostoxx 50. Dies geht auf Änderungen zurück, die Stoxx Ltd Anfang September mitgeteilt hatte. Ebenfalls neu in den Index aufgenommen wurde das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen haben den Eurostoxx 50 Nokia, Stellantis sowie Pernod Ricard. Auch im Stoxx Europe 50 gibt es an diesem Montag wirksame Änderungen. Wie erwartet, ist der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen worden. Auch die spanische Bank BBVA ist nun Mitglied. Dagegen haben BASF sowie Mercedes-Benz den Index verlassen.