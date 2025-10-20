08:05
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,37 Prozent höher auf 12'691 Punkten indiziert. Bis auf Roche (-1 Prozent), werden alle SMI-Titel im Plus erwartet. Besonders die Valoren von Amrize (+1,3 Prozent), Richemont (+1,1 Prozent) und Logitech (+1,2 Prozent) werden höher gesehen. Die übrigen Kursgewinne im SMI reichen von +0,4 Prozent (Swisscom) bis +0,7 Prozent (UBS).
Auch der breite Markt dürfte fester in den Tag starten – mit einem Plus von rund 0,62 Prozent. Die grössten Bewegungen werden bei ams-Osram (+1,1 Prozent), Comet (+1,1 Prozent), Inficon (+1,1 Prozent), Swatch (+1,1 Prozent) und VAT (+1,1 Prozent) prognostiziert. Aryzta (-0,9 Prozent) dürften nach den veröffentlichte Zahlen sinken.
07:27
«Der Goldmarkt versucht nach dem Ausverkauf am Freitag, wieder Boden zu finden. Die Stimmung normalisiert sich, kühlt nach ein paar Wochen des Überschwangs etwas ab», sagte Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com.
Am Freitag war der Goldpreis um etwa 1,8 Prozent gefallen – der stärkste Rückgang seit Mitte Mai –, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, sein vorgeschlagener 100-prozentiger Zoll auf chinesische Waren sei nicht nachhaltig. Er kündigte zudem an, sich mit Chinas Präsident Xi Jinping zu treffen, und äusserte die Erwartung, dass sich die Lage mit China beruhigen werde.
«Die nächste grosse Hürde sind die US-China-Gespräche in dieser Woche und die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Freitag», so Rodda weiter. «Ein Faktor, der den jüngsten Goldpreisanstieg begünstigt hat, ist das Vakuum, das durch den Mangel an wirtschaftlichen Daten entstanden ist.»
07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,7 Prozent höher bei 12’723 Punkten.
06:18
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,63 Prozent höher bei 12'717 Punkten.
Die Vorgaben aus den USA vom Freitag sind durchaus positiv. Nach einem verhaltenen Start schlossen die grossen Indizes doch noch klar im Plus. Dazu beigetragen haben wohl auch die wieder angekündigten Gespräche zwischen den USA und China im Handelsstreit. Auch die Befürchtungen um die US-Regionalbanken hatten sich etwas zerstreut.
Eines der bestimmenden Themen dürfte in der Woche weiterhin der Shutdown in den USA sein. Er dauert bereits seit dem 1. Oktober an und geht damit schon in die vierte Woche. Schon seit geraumer Zeit werden keine Konjunkturdaten mehr publiziert, was die Unsicherheit in Bezug auf den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed erhöht.
Heute stehen hierzulande nur die Zahlen des Backwarenkonzerns Aryzta auf der Agenda. In der zweiten Wochenhälfte zieht dann die Berichtssaison wieder an. Am Donnerstag werden mit Roche, SGS, Kühne+Nagel, Galderma und Lonza gleich fünf Blue Chips Quartalszahlen vorlegen. Am Freitag folgen dann mit Sika, Holcim und Schindler noch einmal drei grosse Namen.
Zudem stehen mit den Aussenhandelszahlen und Uhrenexporte für das dritte Quartal am Dienstag noch wichtige Makro-Zahlen für die Schweiz auf der Agenda. Die meisten Konjunkturdaten aus den USA dürften derweil erneut dem Shutdown zum Opfer fallen.
05:25
Die Hoffnung auf eine gute Berichtssaison und weitere US-Zinssenkungen verleiht den Aktienmärkten in Asien am Montag Auftrieb. Anleger zeigten sich zuversichtlich, dass auch eine wichtige Inflationskennzahl aus den USA den Kurs der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nicht ändern werde. Im Fokus stehen zudem im Laufe des Tages anstehende Konjunkturdaten aus China.
Es wird erwartet, dass die Daten aus der Volksrepublik ein auf 4,8 Prozent gesunkenes Wachstum im dritten Quartal ausweisen. Auch die Zahlen zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion dürften den Bedarf an staatlichen Konjunkturhilfen unterstreichen, während die chinesische Führung zusammenkommt, um den neuen Fünfjahresplan zu erörtern.
In den USA werden am Freitag Inflationsdaten erwartet. Experten gehen davon aus, dass die Kerninflation im September bei 3,1 Prozent verharrte. Dies dürfte die Erwartung von Zinssenkungen jedoch nicht dämpfen. «Fed-Chef Powell hat die Bedeutung von Anzeichen eines schwächeren Arbeitsmarktes für die Überlegungen der Notenbank hervorgehoben», sagte Michael Feroli, Chefvolkswirt für die USA bei JPMorgan. «Damit bestätigte er die weit verbreitete Erwartung, dass der Offenmarktausschuss bei seiner nächsten Sitzung in gut zwei Wochen die Zinsen erneut senken wird.»
Die japanische Börse hat am Montag fester tendiert. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,9 Prozent auf 48.970,40 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 2,0 Prozent höher bei 3.234,09 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,9 Prozent auf 3.875,01 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,2 Prozent auf 4.567,00 Punkte.
04:40
03:00
01:30
