Denn wie ein Händler es zusammenfasst, sei die Rhetorik rund um Deeskalation und auch ein Dialog einem offenen Konflikt sicherlich vorzuziehen. «Allerdings scheint der Markt gegenüber den verbalen Zusicherungen von Präsident Donald Trump zunehmend abgestumpft zu sein.» Und auch wenn Trump das Ultimatum an den Iran verlängerte, wonach es bis am 6. April keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben soll, werde damit das Problem lediglich aufgeschoben. «Eine konkrete Lösung hinsichtlich der Wiederöffnung der Strasse von Hormus wird lediglich hinausgezögert», so der Händler weiter. Dies wiederum verlängere lediglich die Unsicherheit, die auf den Märkten und der globalen Wirtschaft insgesamt laste.