Am hiesigen Aktienmarkt herrscht am Mittwoch also eher vorsichtige Stimmung. Ein ähnliches Bild habe sich bereits in den USA und Asien gezeigt, wo die Börsen zu Konsolidierungen und Gewinnmitnahmen ansetzten. Gerade in den USA läuft die Berichtssaison bereits auf Hochtouren und es gibt sowohl Licht als auch Schatten - mit enttäuschenden Zahlen von Texas Instruments und auch Netflix besonders aus der Tech-Welt. Am Abend folgt dann mit Tesla das erste Unternehmen aus der Reihe der «Magnificent 7».