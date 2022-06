08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,25 Prozent tiefer geschätzt. Verantwortlich dafür ist der Titel von Roche, der fast 2 Prozent fällt. Der Pharma-Gigant musste ein Misserfolg bei der Alzheimer-Forschung bekannt geben. Am Sinken ist ebenfalls die Aktie von Swiss Re.

Die Fed hob ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte an, so stark wie zuletzt 1994. Gleichzeitig bekräftigte sie ihr Inflationsziel von zwei Prozent. "Dass die Fed dieses Bekenntnis ins Statement packt, zeigt wie ernst es ihr ist", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte in einer ausserplanmäßigen Sitzung beschlossen, fällige Gelder aus ihren Wertpapierkäufen künftig flexibel zu reinvestieren. Ausserdem arbeitet sie an neuen Instrumenten im Kampf gegen das Auseinanderlaufen der Renditen europäischer Staatsanleihen.

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Swiss Re: UBS senkt auf 69 (75) Fr. - Sell

Belimo: Berenberg senkt auf 460 (645) Fr. - Buy

Medmix: Research Partners startet mit Kaufen - Ziel 45 Fr.

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,1 Prozent höher geschätzt.

Nach der US-Notenbank Fed wird auch die Schweizerische Nationalbank ihren Zinsentscheid fällen. Sie gibt ihren Beschluss um 09:30 Uhr bekannt. Es gilt zwar als ausgemacht, dass die Schweizer Notenbank die Zinswende demnächst einläuten wird. Offen ist aber, ob ein erster Zinsschritt bereits heute, im September oder an einer ausserplanmässigen Sitzung

dazwischen festgezurrt wird.

Die US-Notenbank Fed hat bereits an der Zinsschraube gedreht. Am Mittwochabend vollzog sie den grössten Zinsschritt seit fast 30 Jahren: Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate erhöhte die US-Notenbank ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Es ist die dritte Erhöhung des Leitzinses seit dem Beginn der Coronavirus-

Pandemie - und der erste Anstieg um 0,75 Prozentpunkte seit 1994. An den US-Börsen schlossen die wichtigen Indizes letztendlich fester als zum Europa-Schluss. Die ungewöhnlich grosse Zinserhöhung dürfte nicht zur neuen Normalität werden: "Erwarten Sie nicht, dass 75-Basispunkt-Anhebungen üblich werden", sagte Fed-Chef Jerome Powell. Das sorgte an den Börsen für etwas Entspannung - ebenso wie der Hinweis Powells, eine Rezession vermeiden zu wollen.

Nach der aggressiven Zinserhöhung der US-Notenbank Fed hat sich die Börse in Tokio am Donnerstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent höher bei 26'694 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent und lag bei 1879 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

Die Anleger schienen sich mit der Ansicht zu trösten, dass die US-Wirtschaft langfristig profitieren wird, wenn die Preise kurzfristig unter Kontrolle gebracht werden. Die US-Notenbank beschloss am Mittwoch die größte Zinserhöhung seit 1994 und hob den Leitzins um 75 Basispunkte auf eine Spanne zwischen 1,5 Prozent und 1,75 Prozent an.

"Die Inflationserwartungen scheinen langsam zu hoch zu sein. Das ist meiner Meinung nach ein Grund, warum Powell einen 75-prozentigen Zinssatz wollte. Und ich denke, sie werden auch im Juli wieder steigen", sagte Joseph Capurso, Leiter der internationalen Wirtschaftsabteilung der Commonwealth Bank of Australia (CBA). "Sie müssen die Inflation in den Griff bekommen. Sie sind so weit hinter der Kurve, dass es nicht lustig ist."

The gap between 30-year & 10-year Treasury yields inverts for the first time since a brief inversion in 2006. This indicates slow growth for a very long time: pic.twitter.com/9NC4vTiVKv — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) June 15, 2022

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,5 Prozent auf 134,44 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,6979 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9955 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0445 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0397 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2160 Dollar.

Der Dow Jones gewann ein Prozent auf 30'669 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,5 Prozent auf 11'099 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,5 Prozent auf knapp 3790 Punkte zu.

Die Anhebung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte durch die US-Notenbank liege zwar am oberen Ende, aber immer noch im Rahmen der Erwartungen, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Gleiches gelte für die Zinsprognosen der Fed-Führung, die sogenannten Dot Plots. "Einen positiven Aspekt haben die Dots auch zu bieten: Trotz Inflationsschock bleiben die langfristigen Zinserwartungen konstant."

Zu den Gewinnern an der Wall Street zählte Hertz. Die Titel des Autovermieters stiegen um fünf Prozent. Das Unternehmen kündigte ein neues, zwei Milliarden Dollar schweres Aktienrückkauf-Programm an. Gefragt waren auch die Papiere von Vimeo, die sich um 7,1 Prozent verteuerten. Die für Musikvideos bekannt Streaming-Plattform steigerte den Umsatz den Angaben zufolge im Mai um 16 Prozent und die durchschnittlichen Erlöse pro Nutzer um elf Prozent.

Hoffnungen auf eine Wiederzulassung des Modells 737 MAX für den Flugbetrieb in China beflügelten Boeing. Die Aktien des Flugzeugbauers gewannen 9,4 Prozent. Genährt wurden die Spekulationen von einem Testflug von China Southern. Es war der erste seit dem Crash eines älteren 737-Typs dieser Fluggesellschaft im März.

