05:55

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,7 Prozent tiefer bei 25'988 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 1,6 Prozent und liegt bei 1838 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,4 Prozent.

Anleger befürchten drastische Zinserhöhungen, die die Volkswirtschaften in eine Rezession stürzen könnten, während Wachstumsängste und ein steigender Schweizer Franken den US-Dollar unter Druck setzten.

Stocks take another tumble. China and Russia give differing accounts of leaders’ call. Musk meets with Twitter employees (and not everyone’s happy). Here’s what you need to know today. https://t.co/mP59XGWFcQ

— Bloomberg Markets (@markets) June 17, 2022