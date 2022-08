09:10

Der Swiss Market Index eröffnet den Handel kaum verändert bei 10'923 Punkten. Von den US-Börsen kamen am Vorabend keine positiven Impulse, und in Asien ging es in der Nacht dann mehrheitlich abwärts. Dem SMI drohen somit am dritten Tag der Woche zum dritten Mal Verluste. Eine Rückkehr über die Marke von 11'000 Punkte, unter die der Leitindex am Vortag gefallen war, ist nicht in Sicht.

"Immer mehr Investoren sind der Meinung, dass die Erholung an vielen Aktienmärkten in letzter Zeit nichts anderes war als eine Bärenmarkt-Rally", meint ein Analyst. Nun dominierten wieder die Sorgen vor einer globalen Rezession und Zinsängste. Weil am Freitag das jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole stattfindet und davor neue Preisdaten aus den USA anstehen, dürfte das Geschehen an den Aktienmärkten nun aber zunehmend von Abwarten bestimmt werden, meinen Händler.

Der grosse Ausreisser ist Richemont, die 3 Prozent höher stehen. Der Luxusgüterkonzern ist auf der Suche nach Partnern zum Aufbau einer Luxusgüterplattform fündig geworden. Dabei wird Richemont die Mehrheit an der Online-Handelsplattform Yoox-Net-a-Porter (YNAP) verkaufen. Das hat allerdings in den Büchern einen Abschreiber in Milliardenhöhe zur Folge. Die sei die Kehrseite eines ansonsten positiven Deals, heisst es in einem ersten Analystenkommentar.

Neben Richemont stehen im SMI Zurich, Swiss Re und Parters Group leicht höher, dazu auch Nestlé.

Auf der anderen Seite sind Geberit (minus 1,2 Prozent) die grössten Verlierer bei den Blue Chips. Hier belastet insbesondere, dass Goldman Sachs nach wie vor zum Verkauf der Titel rät und das Kursziel gesenkt hat.

Am breiten Markt haben eine Reihe von Unternehmen Zahlen veröffentlicht. Besonders schlecht kommen Sensirion weg, die um 5 Prozent fallen. Der Sensorenhersteller hat zwar mit den Halbjahreszahlen die Erwartungen übertroffen, eine Enttäuschung ist aber die gesenkte Guidance.

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär 0,13 Prozent tiefer gesehen. Nur Alcon (0,5 Prozent) und Richemont (1,3 Prozent) stehen im Plus. Am breiten Markt geben Bachem 1,3 Prozent nach.

Einen Tag vor Beginn des Notenbankertreffens in Jackson Hole wächst die Nervosität der Anleger. Börsianer erhoffen sich von der US-Notenbank Fed mehr Klarheit, wie die Hüter des Dollar die zuletzt stark gestiegene Inflation in den Griff bekommen wollen. Volkswirte rechnen derzeit mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte beim Treffen im September.

08:00

Der Euro fällt im frühen europäischen Devisenhandel bis auf 95,97 Rappen.

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Evolva: Berenberg überprüft Buy-Rating

Implenia: Credit Suisse erhöht auf 31 (26) Fr. - Neutral

PSP Swiss Property: Credit Suisse senkt auf 116 (123) Fr. - Neutral

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,19 Prozent tiefer gesehen. Am Vortag hatte er 1,39 Prozent verloren.

Ein zaghafter Erholungsversuch der US-Aktienmärkte nach der jüngsten Talfahrt ist am Dienstag gescheitert. Schwache heimische Konjunkturdaten konnten die Angst vor weiter steigenden Zinsen im frühen Handel nur kurzzeitig mindern (siehe weiter unten).

Weil am Freitag das jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole stattfindet und neue Preisdaten aus den USA anstehen, dürfte das Geschehen an den Aktienmärkten nun zunehmend von Abwarten bestimmt werden. Am Markt wird seit Tagen befürchtet, die US-Notenbank Fed könnte auf dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole einen aggressiven Ton bezüglich weiterer Leitzinserhöhungen anschlagen

06:00

Der MSCI Asia Pacific Index fällt 0,7 Prozent, das ist der fünfte Tag in Folge mit einem Rückgang. Der japanische Nikkei gibt 0,4 Prozent nach.

Der Hang Seng Index in Hongkong fällt 1,4 Prozent und der Shanghai Composite 1,2 Prozent.

05:45

Der Euro steht kaum verändert bei 96,07 Rappen. Das Währungspaar Dollar/Franken steht bei 96,54.

02:00

Nach einem moderat freundlichen Start drehte der Leitindex Dow Jones Industrial schnell wieder ins Minus - am Ende verlor er 0,47 Prozent auf 32 909,59 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,22 Prozent auf 4128,73 Punkte nach unten.

Der mit vielen Technologietiteln bestückte Nasdaq 100 hielt sich mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 12 881,79 Zähler nur wenig besser. Technologieunternehmen sind zwar häufig stärker von Krediten zur Finanzierung ihres Wachstums abhängig als Firmen aus traditionelleren Branchen, weshalb sie bei steigenden Zinsen besonders viel zu verlieren haben. Allerdings hat das Börsenbarometer seit Jahresbeginn auch schon 21 Prozent eingebüsst und damit deutlich mehr als die beiden Standardwerte-Indizes.

Am Markt wird seit Tagen befürchtet, die US-Notenbank Fed könnte auf dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole einen aggressiven Ton bezüglich weiterer Leitzinserhöhungen anschlagen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Anleger dürften dabei vor allem die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag mit Spannung verfolgen, hiess es von der schweizerischen Bank Credit Suisse.

Unter den Einzelwerten stachen am Dienstag die Aktien von Zoom negativ heraus: Mit einem Kurseinbruch um 15,2 Prozent auf 82,68 US-Dollar waren sie Schlusslicht im Nasdaq 100. Der Videokonferenz-Dienst enttäuschte mit schwachen Quartalszahlen und senkte seine Jahresziele.

Ansonsten dominierten aber positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten. Der chinesische Online-Händler JD.com erzielte ein stärkeres Umsatzwachstum als prognostiziert und erwirtschaftete nach drei Verlustquartalen wieder einen Nettogewinn. Die ebenfalls im Nasdaq 100 gelisteten Anteilscheine stiegen um 2,9 Prozent.

Auch die Kaufhauskette Macy's schlug sich im zweiten Quartal trotz eines Gewinnrückgangs besser als erwartet, woraufhin die Aktien 3,8 Prozent gewannen. Dick's Sporting Goods hob nach einem überraschend guten Zwischenbericht die Umsatzprognose an. Die Papiere des Sportartikel-Einzelhändlers legten um 0,7 Prozent zu.

Das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks meldete dank eines starken Wachstums bei Grossaufträgen Quartalsgewinne und -umsätze, die besser ausfielen als die durchschnittlichen Analystenprognosen. Zudem wurden ein Aktiensplit im Verhältnis eins zu drei sowie ein Aktienrückkauf angekündigt. Zahlreiche Analystenhäuser hoben daraufhin ihre Kursziele an. Die Aktien sprangen um gut zwölf Prozent hoch.

Die Papiere der Ölkonzerne Chevron und Exxon Mobil profitierten mit Kursaufschlägen von 3,2 beziehungsweise 4,2 Prozent von den bereits seit Montag steigenden Ölpreisen. Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen des saudi-arabischen Energieministers Abdulaziz bin Salman, der eine mögliche Verringerung der Ölförderung durch das Ölkartell Opec+ angedeutet und damit die jüngsten Kursverluste bei den Ölpreisen gestoppt hatte.

