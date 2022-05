08:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Roche: Vontobel senkt auf 415 (420) Fr. - Buy

Vaudoise: Vontobel erhöht auf 507 (497) Fr. - Hold

Geberit: DZ Bank senkt auf 445 (490) Fr. - Verkaufen

Swiss Re: Julius Bär senkt auf 80 (84) Fr. - Hold

Adecco: Julius Bär senkt auf 37 (47) Fr. - Hold

Credit Suisse: Berenberg senkt auf 8,00 (10,50) Fr.

Ems-Chemie: Berenberg senkt auf 975 (1100) Fr. - Buy

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,1 Prozent höher geschätzt. Am deutlichsten steigt Alcon nach Vorlage der Erstquartalszahlen mit 3,3 Prozent. Roche fallen 2,2 Prozent nach Bekanntgabe von weiteren Rückschlagen mit neuer Lungenkrebstherapie.

Ihr Hauptaugenmerk richten Anleger auf die US-Inflationsdaten. Experten rechnen für April mit einer Abschwächung der Teuerungsrate im Jahresvergleich auf 8,1 von 8,5 Prozent. Sollte sich die Inflation in die richtige Richtung entwickeln, werde dies die Stimmung zusätzlich aufhellen, prognostizierte Anlagestratege Peter McCallum von der Investmentbank Mizhuo. Denn dann würden Investoren mit behutsameren Zinserhöhungen der Fed rechnen.

Darüber hinaus prasseln erneut zahlreiche Firmenbilanzen auf die Investoren ein. In den USA öffnen Unternehmen wie der "Far Cry"-Macher Ubisoft oder der Unterhaltungskonzern Walt Disney ihre Bücher.

+++

07:40

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel deutlich gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,33 US-Dollar. Das waren 2,87 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,47 Dollar auf 102,23 Dollar.

Am Markt wurden die Preisaufschläge mit der günstigeren Corona-Lage in China erklärt. Die Metropolen Peking und Shanghai meldeten zuletzt geringere Infektionen. Damit rückt die Möglichkeit geringerer Corona-Beschränkungen in den Blick. Seit Wochen geht die chinesische Führung mit scharfen Ausgangssperren gegen das sich ausbreitende Virus vor. Die Binnenkonjunktur und der Ölverbrauch werden dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen.

Wenngleich sich die Ölpreise in den vergangenen Wochen schwer taten, eine klare Richtung zu finden, liegen sie auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus etwa 35 Prozent. Ausschlaggebend sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und scharfe Sanktionen vornehmlich westlicher Länder gegen Russland, das einer der weltgrössten Ölförderer ist.

+++

06:10

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,34 Prozent höher geschätzt.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 26.250 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1857 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,8 Prozent.

Die Börsen ins Asien zeigen sich vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten am Mittwoch zunächst höher. Börsianer versprechen sich von den Zahlen Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen. "Die Anleger versuchten, nach Aktien mit positiven Prognosen Ausschau zu halten", sagte Shoichi Arisawa von IwaiCosmo Securities. "Dennoch war es schwierig, vor einer offiziellen Bestätigung, ob die Verbraucherpreise in den USA ihren Höhepunkt überschritten haben oder nicht, Investitionen zu tätigen."

Chinese stocks rallied for a second day as declining virus cases boosted sentiment among traders in the nation’s battered equity market https://t.co/O6FxRfG2YP — Bloomberg Markets (@markets) May 11, 2022

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 130,36 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,7279 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9954 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0533 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0486 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2336 Dollar.

+++

02:00

Die US-Börsen haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Bei den Hochtechnologiewerten griffen Schnäppchenjäger im späten Handel zu. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,3 Prozent tiefer auf 32'160 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen rund ein Prozent auf 11'737 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4001 Punkte zu.

Es sei klar gewesen, dass die Kursgewinne nicht von Dauer sein würden, sagte Aktienhändler Dennis Dick vom Brokerhaus Bright Trading. Schliesslich wolle niemand auf dem falschen Fuss erwischt werden, wenn die US-Inflationsdaten am Mittwoch höher ausfielen als gedacht. "Die Nervosität vor den Zahlen ist hoch."

Experten rechnen für April mit einer Abschwächung der Teuerungsrate im Jahresvergleich auf 8,1 von 8,5 Prozent. Am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise, deren Anstieg sich Prognosen zufolge auf 10,7 von 11,2 Prozent verlangsamt hat. Von diesen Zahlen versprechen sich Börsianer Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen.

Am Aktienmarkt fielen die Titel von Peloton um bis zu 20,4 Prozent auf ein Rekordtief von 11,25 Dollar. Peloton war eine der Gewinner-Aktien während der Corona-Pandemie. Am Ende stand noch ein Minus von 8,7 Prozent Der Fitnessgeräte-Hersteller hatte einen Umsatz-Einbruch und einen überraschend hohen Verlust von 757,1 Millionen Dollar bekanntgegeben. Ausserdem warnte Firmenchef Barry McCarthy, dass die Kapitaldecke mit 879 Millionen Dollar für ein Unternehmen dieser Grösse dünn sei. Peloton habe selbst die niedrigen Markterwartungen verfehlt, kritisierte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Selbst mit den jüngsten Preissetzungen werde das Unternehmen seine Fitness-Bikes und Laufbänder nur schwer los.

Novavax-Papiere erholten sich nach einem kräftigen Kurssturz und schlossen gut ein Prozent im Plus. Die Pharmafirma hat bislang nur einen Bruchteil der für 2022 angepeilten mindestens zwei Milliarden Dosen ihres Coronavirus-Vakzins ausgeliefert. Allerdings rechne er mit einer erhöhten Nachfrage für Auffrischungsimpfungen im kommenden Herbst, schrieb Analyst Georgi Yordanov vom Vermögensverwalter Cowen. Tests deuteten darauf hin, dass das Serum gegen die Omikron-Variante guten Schutz biete.

(cash/Bloomberg/AWP/Reuters)