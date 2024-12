Siemens Energy der grosse Gewinner

Der Anstieg von 317 Prozent von Siemens Energy stellte alle anderen Mitglieder des Stoxx Europe 600 in den Schatten und übertraf in Dollar umgerechnet sogar die Gewinne von Nvidia. Der deutsche Riese für erneuerbare Energien konnte die Schwäche seines Windturbinengeschäfts durch Wachstum in der Sparte Netztechnologien ausgleichen und liess damit aus Börsensicht die Konkurrenten Iberdrola und Enel weit hinter sich.