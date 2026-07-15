Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 liegt Vontobel bei dieser Kennzahl im Mittelfeld, zusammen mit UBS, Cembra und EFG International. Immerhin kann sich die Dividendenrendite von 3,8 Prozent auch nach der jüngsten Kursrallye weiter sehen lassen, zumal weitere Erhöhungen erwartet werden. Gemäss Analystenkonsens sollte die Ausschüttung von 3,00 Franken (2025) auf 3,55 Franken (2028) steigen. Das entspräche einem Zuwachs von 18 Prozent über die nächsten drei Jahre. Und damit ginge auch eine Tradition weiter: Denn Vontobel weist seit vielen Jahren eine hohe Rendite aus und ist bei Dividendenjägern entsprechend beliebt.