Patrik Jäger, «IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund»:

Für Patrik Jäger von der Vermögensverwaltungsboutique IFS bietet das aktuelle Umfeld Argumente sowohl für die Bullen als auch für die Bären: “Der nachlassende Inflationsdruck wird den Zentralbanken im neuen Jahr Spielraum für Zinssenkungen geben, was die Märkte stützen wird." In den USA würden die grossen Konjunkturpakete (Chips Act, Infrastructure and Jobs Act, Inflation Reduction Act) zudem erst jetzt ihre volle Wirkung entfalten. Andererseits zeigen die Arbeitsmärkte sowohl in Europa als auch in den USA nun klare Anzeichen einer Abkühlung. Die bislang so robuste Konsumnachfrage könnte sich daher in den nächsten Quartalen merklich abschwächen.