Davon profitierten auch die Aktienmärkte in Europa und den USA. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 2,4 Prozent fester. Für den Schweizer SMI und den Londoner FTSE 100 ging es weniger deutlich bergauf. In New York schafften es der Leitindex Dow Jones Industrial klar in positives Terrain - zum Handelsende in Europa notierte er knapp ein halbes Prozent im Plus. Auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 legten zu, wobei ersterer es auf eine neue Bestmarke schaffte.