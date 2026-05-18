Nach unten ging es auch an der Wall Street. Für schlechte Stimmung ‌an den Börsen sorgte das Ausbleiben ‌einer Annäherung im Iran-Konflikt nach dem ​Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Das Rätseln der Anleger über die Lage im Nahen Osten dürfte auch in der neuen Woche für schwankende Aktienkurse sorgen. US-Präsident Trump hat dem Iran mit ‌Konsequenzen gedroht, sollte die Führung nicht rasch handeln. «Für den Iran tickt die Uhr», schrieb er am Sonntag in einem Beitrag auf Truth ​Social. Der Iran wird indes nach Angaben eines ​ranghohen Parlamentariers in Kürze einen Mechanismus zur ​Durchquerung der Strasse von Hormus vorstellen.