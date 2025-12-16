08:05
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,4 Prozent tiefer auf 12'990 Punkten indiziert. Bis auf UBS, Roche, Holcim und Amrize werden die übrigen SMI-Titel im Minus erwartet. Besonders Partners Group (-1 Prozent), Richemont (-0,7 Prozent) und Logitech (-0,7 Prozent) geben vorbörslich nach. UBS, Holcim und Amrize steigen zwischen 0,2 und 0,9 Prozent.
Auch der breite Markt dürfte schwächer in den Tag starten – mit einem Minus von rund 0,6 Prozent. Die höchsten Bewegungen werden bei den Aktien von Clariant (-2,5 Prozent), Flughafen Zürich (-2,3 Prozent), VAT (-4 Prozent) und DocMorris (+1,2 Prozent) prognostiziert. Die Aktien von Clariant, Flughafen Zürich und VAT wurden durch diverse Finanzhäuser heruntergestuft.
+++
07:30
Die Ölpreise haben am Dienstag weiter nachgegeben und sind zeitweise auf den tiefsten Stand seit 2021 gefallen. Am Vortag hatten sich die Notierungen am Vormittag kurz etwas erholt, bevor die Ölpreise ins Minus gedreht waren. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar gab im frühen Handel am Dienstag um 44 Cent auf 60,12 US-Dollar nach. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar fiel um 45 Cent auf 56,37 Dollar.
Am Markt fokussieren sich die Investoren auf die neuesten Entwicklungen in den Ukraine-Gesprächen. Sollte es zu einem Durchbruch und einer Lösung kommen, wird damit gerechnet, dass Beschränkungen für den Handel mit russischem Öl aufgehoben werden könnten. Dies würde die ohnehin vorhandene Situation von einem Überangebot an Öl weiter verschärfen.
US-Präsident Donald Trump sagte in Washington zu den Ukraine-Gesprächen, man sei jetzt «näher» als bisher an einer Lösung. Er habe Gespräche mit den Europäern und Selenskyj geführt. «Es scheint gut zu laufen.» Zugleich schränkte der US-Präsident ein: «Das sagen wir schon seit langem, und es ist eine schwierige Angelegenheit.»
+++
07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,1 Prozent tiefer bei 13'019,5 Punkten.
+++
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,1 Prozent tiefer bei 13'024 Punkten.
Die US-Vorgaben für den heutigen Handelstag sind wenig aussagekräftig. Die überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq-Indizes haben die Verluste vom Freitag zum Wochenbeginn leicht ausgeweitet, während der Leitindex Dow Jones Industrial sich weitgehend stabil gehalten hat. Anleger treibt nach wie vor die Sorge über womöglich zu hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) um.
In diesem Umfeld machen kurz vor dem Jahreswechsel viele Investoren Kasse oder schichten aus Technologieaktien in Standardwerte um, also in Papiere aus der traditionellen Industrie. Davon hat zum Wochenbeginn der SMI mit einem Plus von 1,2 Prozent auf deutlich über 13'000 Punkte profitiert. Aktuell notiert der hiesige Leitindex auf Jahressicht 12,4 Prozent im Plus, inklusive Dividenden (SMIC) sind es gar fast 16 Prozent.
Im Fokus der nächsten Tage stehen vor allem Makrodaten aus den USA und Europa. Unter anderem werden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt (heute Dienstag) und der Inflation (Donnerstag) für den Monat November veröffentlicht. Zum Teil werden Daten nachgereicht, die während des US-Shutdowns ausgefallen waren. In der Eurozone steht zudem eine Reihe von wichtigen Frühindikatoren an, darunter die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Ein unveränderter Leitzins wird zwar als sicher erachtet, doch der EZB-Stab wird neue Prognosen vorlegen, die erstmals bis in das Jahr 2028 reichen.
Von Unternehmensseite her dürfte die Woche sehr ruhig werden. Termine auf der Agenda gibt es praktisch keine.
+++
05:10
Die Aussicht auf wichtige US-Konjunkturdaten hat die Anleger in Asien am Dienstag vorsichtig gestimmt. Die japanische Börse tendierte schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab 1,3 Prozent auf 49.531,70 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte 1,4 Prozent niedriger bei 3.384,96 Zählern. Die Börse in Schanghai verlor 1,2 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen fiel um 1,3 Prozent. Investoren warteten auf eine Reihe von US-Daten, darunter den Arbeitsmarktbericht, um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed besser einschätzen zu können. «Sollten die Daten gemischt bis etwas schwächer ausfallen, bleibt die Erzählung von einer sanften Landung intakt», sagte Charu Chanana, Anlagestrategin bei Saxo. «Das eigentliche Risiko ist eine restriktive Überraschung. Wenn die Inflation oder die Arbeitsmarktdaten heisser ausfallen, steigen die Renditen und Risikoanlagen spüren das als Erste.»
+++
04:00
Am Devisenmarkt verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 154,86 Yen und legte leicht auf 7,0432 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,7956 Franken vor. Der Dollar-Index, der den Wert des Greenbacks zu sechs anderen wichtigen Währungen misst, hielt sich in der Nähe seines tiefsten Standes seit fast zwei Monaten. Der Euro notierte fast unverändert bei 1,1748 Dollar und zog leicht auf 0,9350 Franken an. Die japanische Währung befestigte sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ) am Freitag. «Die Marktreaktion wird von den Nuancen der BoJ-Kommunikation abhängen», sagte Gregor Hirt, globaler CIO für Multi-Asset bei Allianz Global Investors.
+++
03:20
Die Ölpreise gaben nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 60,20 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 0,6 Prozent schwächer bei 56,48 Dollar. Händler wogen dabei Störungen im Zusammenhang mit den eskalierenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela gegen Sorgen vor einem Überangebot und den Auswirkungen eines möglichen Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine ab. Der Goldpreis bewegte sich mit 4307,69 Dollar je Feinunze in der Nähe eines Achtwochenhochs. Die Kryptowährung Bitcoin verliert im frühen Handel erneut 0,6 Prozent auf 85'880 Dollar, nachdem sie bereits am Vortag zeitweise auf ein Zweiwochentief gefallen war.
+++
01:15
Anleger umtreibt nach wie vor die Sorge über womöglich zu hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI). In diesem Umfeld machen kurz vor dem Jahreswechsel viele Investoren Kasse oder schichten aus Technologieaktien in Standardwerte um, also in Papiere aus der traditionellen Industrie.
Mit minus 0,09 Prozent auf 48.416,56 Punkte ging der Dow letztlich aus dem Handel. Erst am Freitag hatte er ein frisches Rekordhoch markiert und im Verlauf der vergangenen Woche rund ein Prozent zugelegt.
Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es zum Wochenstart indes um 0,51 Prozent auf 25.067,27 Punkte abwärts, nachdem er bereits in der Woche zuvor rund zwei Prozent eingebüsst hatte. Sein letztes Rekordhoch ist schon etwas länger her. Es wurde Ende Oktober erreicht.
Auch der marktbreite S&P 500 gab am Montag leicht nach. Er sank um 0,16 Prozent auf 6.816,51 Punkte.
Im Wochenverlauf dürfte der Blick der Anleger zunehmend den Konjunkturdaten gelten. So stehen am Dienstag Arbeitsmarktzahlen der US-Regierung für gleich zwei Monate - Oktober und November - auf der Agenda. Deren Vorlage hatte sich wegen des wochenlangen Regierungsstillstands infolge eines Haushaltsstreits verzögert. Zudem werden am Donnerstag die ebenfalls viel beachteten Inflationsdaten bekanntgegeben.
Für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed sind die anstehenden Jobdaten ebenso wichtig wie die anstehenden Zahlen zur Teuerung, auch wenn ihr Einfluss erst im neuen Jahr wirksam wird. Schliesslich fand die letzte Zinssitzung des Jahres am vergangenen Mittwoch statt. Da hatte die Fed den Leitzins wegen Sorgen um den Arbeitsmarkt wie erwartet gesenkt.
Adobe zollten ihrem jüngsten Erholungsversuch Tribut und gaben nach einer Abstufung durch die Keybanc 1,5 Prozent ab. Die Papiere haben im bisherigen Jahresverlauf etwas mehr als 21 Prozent verloren. Die Analysten der Keybanc senkten ihr Anlageurteil auf «Underweight», da sie Wettbewerbsrisiken durch KI-Anwendungen sehen.
Die Anteilsscheine von Texas Instruments verloren 0,8 Prozent. Die Experten von Goldman Sachs hatten sie in einem Jahresausblick für KI-Werte zuvor von «Buy» auf «Sell» abgestuft. Der Spezialist für analoge und integrierte Halbleiter dürfte vom erwarteten Branchenaufschwung weniger profitieren als Wettbewerber, hiess es. Auf Teradyne blicken die Experten indes optimistisch. Dessen Papiere gewannen 0,7 Prozent.
Aktien von Hotelkonzernen reagierten auf eine Branchenstudie von Goldman Sachs. Für Hilton Worldwide , Las Vegas Sands und Marriott ging es nach Kaufempfehlungen zwischen 2,0 und 3,3 Prozent hoch, während Caesars Entertainment , abgestuft auf «Neutral», um 2,1 Prozent nachgaben.
Richtig ungemütlich wurde es für die Aktionäre des Herstellers von Haushaltsrobotern iRobot , dessen Kurs um knapp 73 Prozent einbrach. Das Unternehmen, das in den frühen 2000ern den Markt für autonome Staubsauger mit seinem Roomba-Model revolutionierte, meldete Insolvenz nach Chapter 11 an, womit ein Sanierungsversuch ansteht. In diesem Zuge soll allerdings der chinesische Hauptlieferant die Kontrolle über iRobot übernehmen.
