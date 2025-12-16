Die Aussicht auf wichtige US-Konjunkturdaten hat die Anleger in Asien am Dienstag vorsichtig gestimmt. Die japanische Börse tendierte schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab 1,3 Prozent auf 49.531,70 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte 1,4 Prozent niedriger bei 3.384,96 Zählern. Die Börse in Schanghai verlor 1,2 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen fiel um 1,3 Prozent. Investoren warteten auf eine Reihe von US-Daten, darunter den Arbeitsmarktbericht, um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed besser einschätzen zu können. «Sollten die Daten gemischt bis etwas schwächer ausfallen, bleibt die Erzählung von einer sanften Landung intakt», sagte Charu Chanana, Anlagestrategin bei Saxo. «Das eigentliche Risiko ist eine restriktive Überraschung. Wenn die Inflation oder die Arbeitsmarktdaten heisser ausfallen, steigen die Renditen und Risikoanlagen spüren das als Erste.»