Der Goldpreis ist am Montag nach der Einigung der USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges deutlich gestiegen. Am Vormittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei einem Tageshoch von 4'345 US-Dollar gehandelt und damit etwa 126 Dollar höher als am Freitag. Bereits in den vergangenen Handelstagen hatte die Aussicht auf eine Einigung der beiden Länder dem Goldpreis Auftrieb verliehen. Seit Donnerstag ist die Notierung mittlerweile um mehr als 300 Dollar gestiegen.