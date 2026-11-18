17:37
Der Swiss Market Index (SMI) ging mit einem Abschlag von 0,6 Prozent auf dem Tagestief von 14'886 Punkten aus dem Handel. Die Risk-off-Stimmung an den globalen Aktienmärkten war am Mittwoch etwas in den Hintergrund getreten, konnte aber keine positiven Impulse setzen. Allenfalls könnte es nach dem am Freitag anstehenden Optionsverfall zu einer Entspannung kommen.
Zu Handelsbeginn waren die Valoren von ABB gefragt. Allerdings konnte der Titel die Kursgewinne nicht halten und notierte zum Schluss 0,1 Prozent tiefer. Der Technologiekonzern zählt wegen seiner Produkte für Datacenter zu den Gewinnern des KI-Booms und profitiert nun von den Nvidia-Zahlen. Am breiten Markt konnten dagegen VAT, Inficon, Comet und AMS-Osram, die zwischen 1,2 und 2,8 Prozent anzogen, die höheren Notierungen ins Trockene bringen.
Wie am Vortag gaben die Valoren von UBS (-1,3 Prozent) weiter nach. Dabei steht weniger die Eigenkapitaldiskussion im Vordergrund, sondern die schwache Kursentwicklung von JPMorgan & Co. an der Wall Street. Im Vergleich zu den US-Giganten fallen die Kursabschläge bei der Schweizer Grossbank indes geringer aus.
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17:29
Der bevorstehende Börsengang von Anthropic stösst offenbar auf reges Anlegerinteresse. Der KI-Entwickler erwäge eine Aufstockung seiner Emission, berichtete der TV-Sender CNBC am Mittwoch, wenige Stunden vor der erwarteten Veröffentlichung des Zuteilungspreises. Das für sein KI-Modell «Claude» bekannte US-Unternehmen bietet bislang 825 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 70 bis 78 Dollar an. Daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von bis zu 64,4 Milliarden Dollar und eine Gesamtbewertung von rund einer Billion Dollar. Anthropic wäre nach SpaceX der zweitgrösste Börsengang der Wirtschaftsgeschichte. Dem US-Weltraumkonzern des Milliardärs Elon Musk waren bei seinem Debüt im Juni 75 Milliarden Dollar zugeflossen.
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17:01
Starke Geschäftszahlen und ein guter Ausblick von Nvidia haben der Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch nur vorübergehend eine Atempause verschafft. Die Aktien des KI-Chipgiganten sackten nach deutlichen Gewinnen im vorbörslichen Handel weiter ab, der wichtige Halbleitersektor zeigte eine insgesamt durchwachsene Entwicklung. Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor.
Zuletzt verlor der Auswahlindex Nasdaq 100 0,09 Prozent auf 26'977 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,47 Prozent auf 7306 Zähler. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial verlor weitere 1,27 Prozent auf 50'115 Punkte und erreichte den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten.
Obwohl Nvidia mit den Quartalszahlen sowie dem Ausblick auf das Schlussquartal positiv überraschte, verloren die Aktien weitere 2,3 Prozent. Sie behaupteten sich aber immerhin über dem jüngsten Tiefstand seit Juli vergangenen Jahres. Nvidia berichtete über ein rasantes Wachstum, welches sich im Weihnachtsgeschäft fortsetzen soll. Für den jüngst zurückgetretenen Mitgründer und Chef Jensen Huang wird es keine Rückkehr ins Unternehmen geben. Der Verwaltungsrat sprach sich dagegen aus.
Im Halbleitersektor ging es für die seit Jahresbeginn immer noch starken Sandisk-Titel um weitere 4,2 Prozent bergab. Ähnlich sah es bei Marvell Technology mit einem Minus von 3,4 Prozent nach der jüngsten Stabilisierung aus. Auch bei Qualcomm und Intel mussten die Anleger Kursrückgänge verkraften. Dagegen legten Broadcom und Arm Holdings etwas zu.
Nach Nvidia richten sich die Blicke der Anleger nun auf das Börsendebüt des KI-Konzerns Anthropic. An diesem Mittwoch endet die Zeichnungsfrist für die Aktien und der Ausgabepreis wird veröffentlicht. Erster Handelstag ist voraussichtlich Donnerstag. Die Preisspanne reicht von 70 bis 78 US-Dollar, angestrebt wird eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar.
«Der bislang grösste und wichtigste Realitätscheck für den gesamten KI-Boom an den Kapitalmärkten», konstatierte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB. Mit einer billionenschweren Bewertung und strategischen Partnern wie Google, Nvidia und Microsoft setze das Unternehmen einen neuen Massstab. Die kolportierte enorme Nachfrage nach den Aktien und ein ungewöhnlich hoher Anteil von Privatanlegern zeigten, wie stark der Glaube an KI noch immer sei.
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16:04
Trotz einer starken Quartalsbilanz von Nvidia haben die US-Börsen ihre anfänglichen Gewinne nicht halten können. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 30 Minuten nach Handelseröffnung am Mittwoch 0,5 Prozent höher. Der breiter gefasste S&P 500 rückt um 0,3 Prozent vor. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab um 0,5 Prozent nach.
Mitten in der Spionageaffäre um den geschassten Konzernchef Jensen Huang hat der KI-Chiphersteller Nvidia überraschend starke Geschäftszahlen vorgelegt. Verwaltungsratschef Harvey Jones erteilte jedoch den Spekulationen um eine Rückkehr Huangs eine Absage. Nvidia arbeite stattdessen mit Hochdruck an einer dauerhaften Nachfolgeregelung. Thomas Monteiro, Analyst bei Investing.com, zeigte sich gelassen: «Die überragenden Zahlen und die starke Prognose zeigen, dass ein Chefwechsel den Wert des Unternehmens nicht zwangsläufig schmälert.» Dazu komme die Zusicherung, dass die von Huang auf den Weg gebrachte Strategie weiterhin auf Kurs sei.
Die Zahlen und Aussagen von Nvidia hievten die Aktie um 2,7 Prozent ins Plus. Danach drehte sie ins Minus und büsste knapp ein Prozent ein. Nun richten die Anleger ihren Blick auf den Ausgabepreis für den Börsengang von Anthropic, der später am Mittwoch festgelegt werden soll. Die Emission gilt als Gradmesser für die Nachfrage nach KI-Werten. Der Entwickler des Chatbots Claude strebt eine Bewertung von bis zu 1,4 Billionen Dollar an. Zudem warten Börsianer auf das Protokoll der Oktober-Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed. Sie erhoffen sich davon Hinweise auf den weiteren Zinskurs.
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15:32
Der Dow Jones Industrial notiert zur Börseneröffnung 0,4 Prozent tiefer. Der S&P 500 legt um 0,3 Prozent zu, während der Nasdaq 100 0,8 Prozent höher gehandelt wird.
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14:55
Zeitweise war der Preis für Rohöl der Sorte Brent stärker unter Verkaufsdruck geraten und auf ein Tagestief bei 91 Dollar gefallen. An den Finanzmärkten wird auf eine Zinserhöhung in den USA spekuliert. Dies verstärkt die Nachfrage nach Staatsanleihen und belastet riskantere Anlagen, zu denen auch Rohöl zählt.
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14:30
Starke Geschäftszahlen des KI-Riesen Nvidia und der noch diese Woche anstehende Börsengang von Anthropic dürften zur Wochenmitte das Geschehen an den US-Börsen dominieren.
Diese vorbörslichen Kursgewinne liessen den technologielastigen Nasdaq 100 vor dem Handelsbeginn um 0,6 Prozent auf 27'155 Punkte klettern. Damit würde er sich nach dem jüngst starken Kursrutsch weiter stabilisieren. Gleichwohl bleibt der Index nach der heftigen Korrektur angezählt.
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial lag zur Wochenmitte dagegen mit 50'630 Zählern moderat im Minus. Im Leitindex sind die Grossen aus der Technologiewelt nicht so schwer gewichtet.
Das Geschäft von Nvidia ist im letzten Quartal mit dem mittlerweile zurückgetretenen Firmengründer Jensen Huang an der Spitze abermals rasant gewachsen. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar. Für den Ex-Chef Jensen Huang wird es derweil keine Rückkehr ins Unternehmen geben, der Verwaltungsrat sprach sich dagegen aus.
Nach Nvidia richten sich die Blicke der Anleger nun auf das Börsendebüt von Anthropic. An diesem Mittwoch endet die Zeichnungsfrist für die Aktien und der Ausgabepreis wird veröffentlicht. Erster Handelstag ist voraussichtlich Donnerstag. Die Preisspanne reicht von 70 bis 78 US-Dollar, angestrebt wird eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar.
«Der bislang grösste und wichtigste Realitätscheck für den gesamten KI-Boom an den Kapitalmärkten», konstatierte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB. Mit einer billionenschweren Bewertung und strategischen Partnern wie Google, Nvidia und Microsoft setze das Unternehmen einen neuen Massstab. Die kolportierte enorme Nachfrage nach den Aktien und ein ungewöhnlich hoher Anteil von Privatanlegern zeigten, wie stark der Glaube an KI noch immer sei.
Angesichts von Nvidia und Anthropic gerieten die Quartalsbilanzen der Handelsriesen Target und Lowe's in den Hintergrund. Aktien der Baumarktkette Lowe's sackten vorbörslich um 4,3 Prozent ab, die von Target fielen um 1,8 Prozent. Die Prognosen beider Unternehmen für den weiteren Geschäftsverlauf reichten den Anlegern nicht aus, hiess es im Handel.
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14:15
Beim Chiphersteller Nvidia zeichnet sich eine Trendumkehr an der Börse ab. Nach verlustreichen Tagen, die vom Wirbel um den inzwischen entlassenen CEO Jensen Huang geprägt waren, ziehen die Aktien im vorbörslichen Handel um 2,7 Prozent an.
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13:40
Die Aktien von Target haben im vorbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent zugelegt. Der US-Einzelhändler hob seine Jahresprognose für das Umsatzwachstum auf rund sechs Prozent von zuvor fünf Prozent an. Dabei setzt der Konzern im Weihnachtsgeschäft auf eine robuste Nachfrage nach Spielzeug und Snacks. Der bereinigte Jahresgewinn je Aktie soll zwischen 10,65 und 11,40 Dollar liegen.
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13:25
Die Futures auf den US-Aktienmärkte liegen vor der Eröffnung im Plus:
- Dow-Jones-Futures: plus 0,07 Prozent.
- S&P-500-Futures: plus 0,40 Prozent.
- Nasdaq-Futures: plus 0,90 Prozent.
Unterdessen gibt der SMI seine Gewinne vom Vormittag ab. Er steht 0,11 Prozent tiefer bei 14'959 Punkten. Die Aktien von Logitech legen dabei um 3,6 Prozent zu. Nestlé verliert hingegen 1,0 Prozent.
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12:10
Der Dollar hat am Mittwochvormittag zum Franken und Euro erneut etwas angezogen. Der Dollar-Franken-Kurs erklomm dabei ein neues Jahreshoch bei 0,8424. Aktuell notiert er leicht darunter bei 0,8417. Das Euro-Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9236 mehr oder weniger auf der Stelle. Der Euro-Dollar-Kurs rutschte in der Nacht wieder unter die Marke von 1,10 bis auf knapp 1,0960, aktuell steht er bei 1,0974.
Eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten und Aussagen aus den Reihen der Notenbank Fed hatten zuletzt Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA verstärkt. Das sorgt beim Dollar seit Tagen für Auftrieb. An den Finanzmärkten ist aktuell eine kleine Zinserhöhung in den USA im Dezember zu knapp 97 Prozent eingepreist.
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11:55
CEO Marc Gitzinger sprach im cash-Interview auch zur Frage, ob das Biotech-Unternehmen unterbewertet sei. Dabei drückte er seine Hoffnung aus, «dass sich all das Positive, das wir bisher geliefert haben, stärker im Kurs widerspiegelt».
Analysten trauen der Aktie durchaus mehr zu als den aktuellen Stand. Unter anderem empfiehlt der zuständige Analyst der US-Investmentgesellschaft Stifel den Titel zum Kauf und sieht das Kursziel bei 70,00 Franken. Das sind fast 200 Prozent mehr als die derzeitige Notiz.
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11:37
Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch etwas aufgehellt. So richtig in Schwung kommen die Indizes aber nicht. Vielmehr mäandert der Leitindex SMI um die psychologisch wichtige Marke von 15'000 Punkten, unter die er am Vortag gefallen war. Eine eigentliche Gegenbewegung auf die Vortagesverluste bleibt somit aus.
Bei den Gewinnern eingereiht haben sich auch die UBS-Aktien (+0,5 Prozent). Sie erholen sich damit etwas vom Einbruch vom Vortag, als am Nachmittag neue Spekulationen zur Regulierung auf den Kurs drückten. Die Ängste seien übertrieben gewesen, meinen Analysten. Die Bank könne sich die sich abzeichnenden Auflagen leisten, da das operative Geschäft gut laufe.
Nur wenig Bewegung gibt es bei den SGS-Titeln (+0,3 Prozent) nach der Publikation von neuen Mittelfristzielen.
In den hinteren Reihen sind Dormakaba (+3,5 Prozent) hingegen nach der Ankündigung neuer Mittelfristziele gefragt.
Bei Tecan (+3,7 Prozent) kommt es nach dem Einbruch vom Vortag, als Spekulationen über Verschiebungen im Aktionariat für Verluste gesorgt hatten, zu einer Gegenbewegung.
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10:50
Nach Bekanntwerden der Wette eines Investors auf fallende Kurse hat die Aktie von Deutz deutlich nachgegeben. Die Investmentfirma Ningi Research veröffentlichte auf dem Kurznachrichtendienst X einen Bericht und teilte mit, eine Leerverkaufsposition eingegangen zu sein. Die Papiere des Motorenbauers fielen daraufhin um mehr als neun Prozent und waren grösster Verlierer im MDax.
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10:10
Informationen aus einem umfangreichen Datenleck, die mehrere Medien veröffentlichten, hatten erneut Zweifel an internen Kontrollen und Geschäftspraktiken beim grössten deutschen Geldhaus geschürt.
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09:35
Die Stimmung am Markt sei nach dem schwachen Dienstag dank sehr guter Nvidia-Zahlen grundsätzlich wieder besser, meint ein Händler und ergänzt: «Die Zahlen des KI-Giganten könnten für die Märkte die erhoffte Beruhigungspille sein.»
Euphorie sei aber trotzdem nicht angebracht, heisst es in diversen Kommentaren. So gilt nun der am Donnerstag anstehende Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic als nächster «Stimmungstest». Denn es stünden nach wie vor grundsätzliche Fragen an die Nachhaltigkeit des KI-Booms im Raum. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt auch die Geopolitik, konkret das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin am Donnerstag. Dass die Unsicherheit am Markt nach wie vor gross ist, zeigt das «Angstbarometer» der Schweizer Börse, der VSMI: Es zieht zweistellig an.
In den hinteren Reihen sind Dormakaba (+2,07 Prozent) einen Blick wert. Das Unternehmen gibt sich neue Mittelfristziele.
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09:05
Am breiten Markt sind Dormakaba (+2,3 Prozent), Sensirion (+1,8 Prozent) und Adecco (+1,7 Prozent) gefragt. Stadler Rail (-1,5 Prozent), Siegfried (-1,5 Prozent) sowie Landis+Gyr (-1,3 Prozent) geben nach.
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08:05
Der SMI steht im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,33 Prozent höher, wobei sämtliche Titel des Leitindex Zuwächse verzeichnen. Vor allem Alcon (+0,6 Prozent) und ABB (+0,5 Prozent) sind gefragt.
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08:02
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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08:00
Ein Anstieg der US-Ölbestände hat die Rohölpreise gedrückt. Brent aus der Nordsee verbilligte sich um ein Prozent auf 92,19 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,8 Prozent schwächer bei 84,44 Dollar. Die Reserven hätten in der vergangenen Woche um 5,28 Millionen Barrel zugelegt, sagten Insider unter Berufung auf Daten des Branchenverbandes American Petroleum Institute (API).
Ein solches Plus gilt am Markt als Signal für ein Überangebot infolge einer höheren Produktion oder einer schwächeren Nachfrage. Anhaltende Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie Risiken für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus begrenzten jedoch den Preisrückgang, sagten Marktteilnehmer.
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07:28
Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 2,1 Prozent tiefer bei 26'045,37 Punkten geschlossen.
Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia, die nach US-Börsenschluss vorgelegt wurden, waren überraschend stark ausgefallen. Nach dem Abgang von Konzernchef Jensen Huang bekräftigte der Verwaltungsrat, den Mitbegründer nicht zurückzuholen zu wollen.
Zur Wochenmitte richten die Anleger ihren Blick auf den KI-Konzern Anthropic sowie auf konjunkturelle und politische Entwicklungen. Anthropic gibt am Tag vor seinem erwarteten US-Börsendebüt den Zuteilungspreis für seine Aktien bekannt.
In der südchinesischen Metropole Shenzhen kommen ab Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) zusammen. Erwartet werden auch US-Präsident Donald Trump, der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin, die am Donnerstag am Rande des Apec-Gipfels ein trilaterales Gespräch führen wollen.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,04 Prozent höher bei 14'981 Punkten.
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06:05
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04:45
Die Börsen in Asien haben am Mittwoch ihre anfänglichen Gewinne wieder abgegeben. Nvidia legte zwar eine besser als erwartet ausgefallene Umsatzprognose vor. Das Vertrauen der Anleger blieb jedoch brüchig. Gründe waren Fragen zur künftigen Führung des Chipkonzerns und zu möglichen Folgen für seine Lieferkette in der Region. «Die Nvidia-Zahlen waren beruhigend und gaben Anlegern einen Grund, sich wieder auf die Unternehmensergebnisse zu konzentrieren», sagte Charu Chanana von der Saxo Bank in Singapur. «Die übergeordneten Fragen nach der Rendite der Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI), der Tragfähigkeit der Finanzierung und der unsicheren Führung haben sie aber nicht beantwortet. Wir erleben also eine erste Erleichterungsrally, aber nicht unbedingt die Überzeugung, die es für eine nachhaltige Erholung braucht.»
In Tokio drehte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index nach anfänglichen Gewinnen ins Minus bei 58'841,50 Punkten. Die Titel von Tokyo Electron fielen um 2,73 Prozent. Der Speicherchiphersteller Kioxia verlor 2,44 Prozent. Fujikura büsste 2,66 Prozent ein. Das Unternehmen stellt Glasfaserkabel her, die in Rechenzentren eingesetzt werden.
Bankwerte gaben nach und zogen den breiter gefassten Topix um 0,6 Prozent nach unten, er notierte bei 3817,03 Zählern. Die Papiere der Mitsubishi UFJ Financial Group und der Sumitomo Mitsui Financial Group verloren jeweils mehr als zwei Prozent. Die Aktie der Mizuho Financial Group gab um 1,25 Prozent nach. Die Aktie des Technologiekonzerns Rakuten Group fiel um fünf Prozent. Die Wertpapiertochter des Konzerns hatte mitgeteilt, nach einem unbefugten Zugriff Dritter auf ihre Systeme seien möglicherweise Kundendaten abgeflossen.
Die Börse Shanghai verlor 0,4 Prozent auf 3570,21 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 3'957,03 Punkte.
«Wir haben den Höhepunkt der Unsicherheit erreicht, weil die Anleger noch immer nicht wissen, wie die Führung von Nvidia langfristig aussehen wird», sagte Brian Colello vom Analysehaus Morningstar. Der Chefstratege von IwaiCosmo Securities, Kazuaki Shimada, verwies zudem auf eine mögliche Verlangsamung beim Bau von Rechenzentren in den USA. Dies habe die Stimmung der Anleger belastet, sagte er. Der Markt habe ausserdem abwarten wollen, wie der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic verlaufe. «Für mich ist diese ganze Woche eine Art Referendum über KI», sagte Jake Behan vom Fondsanbieter Direxion in New York. «Nvidia hat uns gezeigt, wie es um den Ausbau steht. Anthropic wird uns in Kürze zeigen, wie gross der Appetit der Anleger auf die nächste Generation von KI-Unternehmen ist.»
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03:25
Im asiatischen Devisenhandel schwankte der Yen zwischen Gewinnen und Verlusten. Der Dollar notierte kaum verändert bei 159,41 Yen und legte leicht auf 6,6664 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er auf 0,8402 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0991 Dollar und zog leicht auf 0,9237 Franken an. Daten zufolge stiegen die japanischen Exporte im Oktober den 14. Monat in Folge. Grund war die Nachfrage nach Lieferungen im Zusammenhang mit Halbleitern.
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02:15
Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,6 Prozent auf 92,58 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,1 Prozent schwächer bei 85,02 Dollar. Zuvor hatten Daten gezeigt, dass die Vorräte an Rohöl und Treibstoffen in den USA in der vergangenen Woche gestiegen waren. Der Preisrückgang bei Brent hielt sich jedoch in Grenzen. Grund dafür waren der anhaltende Konflikt im Nahen Osten und Störungen des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus.
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01:00
Die US-Börsen haben am Dienstag weitere Kursverluste erlitten. Vor den nach Handelsende angekündigten Nvidia-Geschäftszahlen hielt die Unsicherheit bei den Anlegern an. Zudem steht mit dem Börsengang von Anthropic voraussichtlich an diesem Donnerstag ein weiteres wichtiges Ereignis im Technologiesektor bevor.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,64 Prozent tiefer bei 50'759,42 Punkten, womit er über seinem Anfang Oktober erreichten Zwischentief blieb. Halt gab ihm die 200-Tage-Linie. Auch der marktbreite S&P 500 fing sich an der für den langfristigen Trend wichtigen Trendlinie und verlor letztlich 1,03 Prozent auf 7340,53 Zähler.
Der zuletzt gebeutelte, technologielastige Nasdaq 100 schloss lediglich 0,72 Prozent tiefer bei 27'001,79 Punkten. Damit blieb er aber klar unter der 200-Tage-Linie, nachdem er zeitweise auch unter seinen vor knapp zwei Wochen erreichten tiefsten Stand seit April abgerutscht war.
Den Quartalsbericht des KI-Chipgiganten Nvidia dürften die Anleger nach dem Rücktritt des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang sehr genau in Augenschein nehmen, schrieb Marktanalystin Ipek Ozkardeskaya von der Schweizer Onlinebank Swissquote. Auf dem Prüfstand stünden neben Wachstum und Margen auch die Kundenverpflichtungen sowie Nvidias Engagement in China und die Auswirkungen strengerer Exportkontrollen. Vorab verloren die Aktien weitere 0,4 Prozent.
Nachdem Huang über mehrere Affären gestolpert war - insbesondere die mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin -, hatte Nvidia einen neuen Vorstandsausschuss zur Überwachung der nationalen Sicherheit und der Ausfuhrbeschränkungen angekündigt. Huang zeigte sich nach nur wenigen Tagen bereit, an die Unternehmensspitze zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat sich dafür aussprechen sollte, zitierte das «Wall Street Journal» aus seiner Stellungnahme. Vorherigen Medienberichten zufolge gibt es in dem Gremium aber keine entsprechenden Überlegungen. Huang wird sich Anfang Dezember zudem noch einer Befragung durch US-Abgeordnete stellen.
Investmentstratege Neil Wilson vom Onlinebroker Saxo UK geht von einem starken Quartalsbericht von Nvidia aus. Dies werde den Markt jedoch nicht unbedingt stützen. Jefferies-Analyst Mohit Kumar befürchtet nicht, dass das Thema Künstliche Intelligenz an Schwung verliert. «Insgesamt sehen wir den jüngsten Ausverkauf als Kaufgelegenheit für eine Reihe von Titeln, deren Bewertungen mittlerweile attraktiv erscheinen.»
Insbesondere im jüngst abgestraften Halbleitersektor folgten die Anleger Kumars Argumentation: Die Titel des Zulieferers Arm Holdings erholten sich als Spitzenreiter im Nasdaq 100 um 4,8 Prozent und die des Chipherstellers Microchip Technology um 1,4 Prozent. Bei Lumentum Holdings und Marvell Technology standen ebenfalls Kursgewinne zu Buche.
Abseits der Tech-Branche standen einige Nachzügler der auslaufenden Berichtssaison im Fokus. Die zunächst starken Titel von Walt Disney drehten letztlich mit 1,5 Prozent Minus. Der Unterhaltungsriese rechnet im neuen Geschäftsjahr mit höheren Kapitalausgaben als am Markt erwartet. Er übertraf aber auch mit den meisten Geschäftskennziffern für das abgelaufene Quartal die Prognosen.
Die Aktien von Home Depot sanken um 2,5 Prozent. Die Baumarktkette steigerte den Umsatz im dritten Quartal stärker als erwartet, war aber laut Analysten weniger profitabel als angenommen. Konzernchef Ted Decker wird zudem von Richard McPhail abgelöst.
Die Papiere von State Street verloren im schwachen Branchenumfeld 1,6 Prozent, obwohl das Finanzhaus eine Absichtserklärung über einen Ausbau der Zusammenarbeit mit der Bankengruppe Emirates NBD unterzeichnet hatte.