Die Schweizer Börse schwächelt zum Wochenbeginn erneut. Unter Druck stehen vor allem Versicherer und Bauwerte. Der SMI ermässigt sich zum Handelsschluss um 0,1 Prozent auf 12'177 Punkte. Die jüngsten Konjunkturdaten aus der Euro-Zone fielen uneinheitlich aus. Das verarbeitende Gewerbe in der gesamten Euro-Zone wuchs etwas stärker als erwartet. Die Arbeitslosenquote im Euroraum sank im Juli indes auf 6,2 Prozent von 6,3 Prozent im Juni und damit genauso stark, wie von Experten prognostiziert. Von der Wall Street gibt es am Montag keine Impulse, die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen.