Die Börsen in Asien haben am Mittwoch ihre anfänglichen Gewinne wieder abgegeben. Nvidia legte zwar eine besser als erwartet ausgefallene Umsatzprognose vor. Das Vertrauen der Anleger blieb jedoch brüchig. Gründe waren Fragen zur künftigen Führung des Chipkonzerns und zu möglichen Folgen für seine Lieferkette in der Region. «Die Nvidia-Zahlen waren beruhigend und gaben Anlegern einen ‌Grund, sich ⁠wieder auf die Unternehmensergebnisse zu konzentrieren», sagte Charu Chanana von der Saxo Bank in Singapur. «Die übergeordneten Fragen nach der Rendite der Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI), der Tragfähigkeit der Finanzierung und ⁠der unsicheren Führung haben sie aber nicht beantwortet. Wir erleben also eine erste Erleichterungsrally, aber nicht unbedingt die Überzeugung, die es für eine nachhaltige Erholung braucht.»