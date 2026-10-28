Neben den vielen Zwischenberichten, die es zu verdauen gilt, liegt der Fokus am Abend zunächst auf der Geldpolitik. Denn die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed steht an. Die EZB folgt am morgigen Donnerstag. Zinsänderungen dürfte es nicht geben, umso wichtiger werden die begleitenden Kommentare. Nach US-Börsenschluss rücken dann mit Zahlen von Microsoft und Alphabet zwei weitere Tech-Grössen in den Mittelpunkt. «Enttäuschen die Ausblicke, kann die KI-Rallye ganz schnell wieder in Frage gestellt werden», so ein Börsianer.