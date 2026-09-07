Im ​asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 156,21 Yen und legte leicht auf 6,7123 ​Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,8108 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1608 Dollar und zog leicht auf 0,9411 Franken an. ‌Der südkoreanische Won erreichte derweil den höchsten Stand seit fast zwei Jahren, angetrieben von Dollar-Verkäufen grosser Exporteure. Der Yen blieb nach den massiven Stützungskäufen der japanischen Regierung im August, die zu dem historischen Rückgang der Währungsreserven führten, vergleichsweise stabil.