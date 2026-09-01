Ein Ausverkauf bei US-Staatsanleihen trieb die Renditen auf den höchsten Stand seit Monaten und dämpfte die Risikobereitschaft. Zudem schürten erneute ‌Auseinandersetzungen im Nahen Osten und steigende Ölpreise die Sorge, dass die Notenbanken die Zinsen zur Eindämmung des Preisdrucks weiter anheben. «Makroökonomische Faktoren ​haben wieder die Oberhand übernommen», sagte Angelo ​Kourkafas, Anlagestratege bei Edward Jones. «Wir könnten ​möglicherweise in eine Phase der Unbeständigkeit oder Konsolidierung eintreten.» Investoren sehen sich ‌zudem mit einer saisonalen Schwäche konfrontiert. Der September gilt als der historisch schwächste Monat für Aktien.