So wird er aktuell bei 0,8302 Franken gehandelt. Damit hält er zwar die 0,83er-Marke, gegenüber dem Niveau vom Vortag tendiert er aber etwas tiefer. Auch zum Euro kommt der Greenback etwas zurück. Entsprechend steht das Euro/Dollar-Paar mit 1,1235 ein wenig höher als am Vortag. Das Euro/Franken-Paar ist mit aktuell 0,9327 kaum verändert.