In die Bemühungen um eine Deeskalation am Golf kommt offenbar Bewegung. Einem hochrangigen iranischen Vertreter zufolge hat Pakistan ‌einen Vorschlag der USA an den Iran übermittelt. Teheran hat bisher ‌öffentlich bestritten, mit der Regierung von US-Präsident Donald ​Trump zu verhandeln. Zuvor hatten Medien berichtet, Washington habe dem Iran einen 15-Punkte-Vorschlag unterbreitet. Dem israelischen Fernsehsender Channel 12 zufolge wollen die USA den Plan während einer vorgeschlagenen Waffenruhe erörtern. «Die Märkte sehen einen möglichen Weg für eine Deeskalation des Krieges», sagte Aleks Spencer, Investmentchef bei Bogart Wealth. Es stelle sich jedoch die ‌Frage, ob es sich um glaubwürdige Anstrengungen handele und wie schnell ein Frieden erreicht werden könne.