Die Spannungen über die US-Drohungen, Grönland zu übernehmen, haben die asiatischen Börsen am Mittwoch belastet. Anleger trennten sich von US-Anlagen im ‌Vorfeld einer ‌Rede von US-Präsident Donald Trump in Davos. Zuvor war die Wall Street um mehr als zwei Prozent eingebrochen und der US-Dollar hatte den grössten Tagesverlust seit über einem ​Monat erlitten. Dies trieb Anleger in die Sicherheit von ‌Gold und Silber, die beide ‌Rekordhochs erreichten. «Der 'Sell America'-Handel war die treibende Kraft hinter den grossen Marktbewegungen über Nacht, da die Anleger ihr Engagement in den USA reduzieren wollten, die von vielen als unzuverlässiger Partner mit einer selbstzerstörerischen Politik angesehen werden», sagte Mantas Vanagas, ein leitender ⁠Ökonom bei Westpac. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,3 Prozent. Der japanische Nikkei-Index gab um 1,2 Prozent nach. Alle Augen sind nun auf ​das Weltwirtschaftsforum in Davos gerichtet, wo Trump am Mittwoch ‌eine Rede halten soll.