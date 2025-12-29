«Die Anleger erhoffen sich aus dem Protokoll neue Hinweise», sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG. Sie wollten vor allem wissen, wie die Notenbanker die Risiken für die Wirtschaft einschätzen und wann mit Zinssenkungen zu rechnen sei. Danach werde sich die ⁠Aufmerksamkeit auf die im neuen Jahr erwarteten Arbeitsmarktdaten richten. «Sollten diese Berichte eine eindeutige Schwäche des Arbeitsmarktes zeigen, erhöhe dies die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed auf ihrer Sitzung im Januar die Zinsen um 25 Basispunkte senkt.»