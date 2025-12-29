06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,06 Prozent höher bei 13'240 Punkten.
+++
06:15
+++
06:10
+++
04:10
Die Aktienmärkte in Asien haben am Montag keine einheitliche Richtung gefunden. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab nach zwei Gewinntagen 0,2 Prozent auf 50'643 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte hingegen 0,2 Prozent höher bei 3431 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3976 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 4661 Punkten.
Im Fokus der Anleger stand in der feiertagsbedingt verkürzten Woche vor allem die US-Geldpolitik. Die Händler warten auf das am Dienstag anstehende Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed. Die Fed hatte Anfang des Monats die Zinsen gesenkt und nur eine weitere Senkung für das kommende Jahr in Aussicht gestellt, während Händler mindestens zwei weitere einpreisen.
«Die Anleger erhoffen sich aus dem Protokoll neue Hinweise», sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG. Sie wollten vor allem wissen, wie die Notenbanker die Risiken für die Wirtschaft einschätzen und wann mit Zinssenkungen zu rechnen sei. Danach werde sich die Aufmerksamkeit auf die im neuen Jahr erwarteten Arbeitsmarktdaten richten. «Sollten diese Berichte eine eindeutige Schwäche des Arbeitsmarktes zeigen, erhöhe dies die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed auf ihrer Sitzung im Januar die Zinsen um 25 Basispunkte senkt.»
Auch die Geopolitik geriet wieder in den Blick der Anleger. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag (Ortszeit) gesagt, er und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kämen einer Einigung zur Beendigung des Krieges in der Ukraine «deutlich näher, vielleicht sogar sehr nahe».
+++
02:30
Am Devisenmarkt sahen viele Vorstandsmitglieder der Bank of Japan (BoJ) die Notwendigkeit weiterer Leitzinsanhebungen, wie aus einer leicht restriktiven Zusammenfassung der Meinungen von der Dezembersitzung hervorging.
Die BoJ hatte Anfang des Monats die Zinsen angehoben, die Märkte jedoch mit Äusserungen enttäuscht, die darauf hindeuteten, dass die Notenbank es mit weiteren Anhebungen nicht eilig hat. Dies belastete den Yen und schürte bei Händlern Interventionssorgen. Die Aussicht auf Zinssenkungen der Fed im nächsten Jahr hielt wiederum den Dollar unter Druck.
+++
01:00
+++
Die US-Börsen hatten am Freitag nach der Weihnachtspause nur wenig verändert geschlossen.
Der Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 48'711 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,03 Prozent auf 6930 Punkte nach unten. Bei knapp 6946 Zählern hatte er zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 rutschte um 0,05 Prozent auf 25'644 Punkte ab.
Rohstoffwerte gehörten vor dem Hintergrund der anhaltenden Rekordjagd bei Gold, Silber und Kupfer zu den grösseren Gewinnern. So legten Freeport McMoran um 2,2 Prozent zu und Southern Copper gewannen 0,9 Prozent.
Nvidia stiegen als einer der besten Werte im Nasdaq 100 um 1,0 Prozent. Der Chipexperte hat vom KI-Startup Groq eine nicht-exklusive Produktlizenz erhalten und übernimmt einen Teil der Mitarbeiter. Groq werde weiter ein unabhängiges Unternehmen sein, hiess es auf deren Webseite. Finanzielle Details wurden von beiden Unternehmen nicht genannt. Zuvor hatte ein Bericht des US-Finanzsenders CNBC, demzufolge Nvidia Groq für 20 Milliarden US-Dollar kaufen wolle, für Aufregung gesorgt.
Warner Brothers Discovery verloren 1,4 Prozent. Der «New York Post» zufolge könnte Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurückziehen und den Verwaltungsrat wegen dessen Handlungen im Kaufprozess verklagen.
Target kletterten um 3,1 Prozent nach oben. Laut Financial Times hat der Investor Toms Capital Investment Management einen signifikanten Anteil an dem Einzelhändler erworben.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)