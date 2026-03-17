Analyst Bob Jian Huang wies darauf hin, dass zwar kein vollständiger Ersatz der Kfz-Versicherung durch autonome Fahrzeuge in den nächsten zehn Jahren zu erwarten sei, aber Fortschritte in Sicherheit und Fahrtechnologie das Prämienwachstum auf unter 1 Prozent pro Jahr begrenzen könnten. Er betonte, dass die Partnerschaft von Lemonade mit Tesla dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffe – insbesondere durch Datenanalyse und praktische Erfahrung. Huang erhöhte das Kursziel von 80 auf 85 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 47 Prozent gegenüber dem vorherigen Schlusskurs bedeutet.