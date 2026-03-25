Vage Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg haben den Aktienmärkten weltweit und auch dem SMI am Mittwoch Gewinne beschert. Laut Medienberichten hat die US-Regierung dem Regime in Teheran einen Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Allerdings konterte der Iran mit eigenen zahlreichen Forderungen - unter anderem einer Mautgebühr für die Strasse von Hormus. Gleichzeitig lockerte der Iran die Regeln für eine Durchfahrt durch die wichtige Meerenge, griff aber weitere Ziele in den Staaten des Persischen Golfes an und das Pentagon verlegte spezielle Luftlande-Kräfte in den Nahen Osten.