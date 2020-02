Börsen auf Erholungstrip - aber alles bei grosser Nervosität - Virus-Höhepunkt überschritten?

US Wahlkampf – Iowa: «technische Schwierigkeiten in der Resultatübermittlung». Beobachter: «totales Puff (Total Fuck-up)», Verunsicherung allerorten, Überblick sollte nach amtlichen Angaben gegen Mittag «möglich» sein.

Wall Street – Futures zeigen auf technische Erholung. Aber Tageslaunen und vor allem Tagesnews (Virus, Iowa) dominieren.

Surveillance – Grossaktionär von Finck offeriert 960 000 (12,7pc des AK) zu CHF 2425 im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren zur Platzierung.

Luzerner KB – 2019: Konzerngewinn plus 2,2pc, Dividende CHF 12.50 als Nennwertrückzahlung. Fürs 2020 wird Resultat in der Höhe von 2019 angepeilt!

Wuhan-Virus – Lufthansa und Swiss streichen alle China-Flüge neu bis 28. Februar! Hongkong wird vorerst weiter bedient. Hongkong meldet ersten Todesfall. Peking meint inoffiziell, Höhepunkt der Ansteckungswelle sei mit 20 000 erreicht! Macau schliesst alle Casinos vorübergehend.

Swatch – Citigroup 270 (356) neutral, Bär 275 (330) halten, Baader Europe 271 zukaufen!

Idorsia – Barclays 38 übergewichten.

Basilea – RP Analysten senkten auf 59, bleiben bei halten.

Novartis – HSBC 90 (80) halten.

Roche – Bryan Garnier 360 (350) kaufen.

Bucher Industries – Bär 330 (300) halten.

Lonza – UBS 440 (370) kaufen!

Bär – JP Morgan 57 (55) übergewichten!

Kühne+Nagel – Merrill Lynch 190 kaufen.

Givaudan – UBS 3500 (3300) kaufen.

Bitcoin – 9281 (9353/9214).

Ferner Osten - Tokio plus 0,5pc, Hongkong plus 1,2pc, Schanghai plus 1,3pc, Seoul plus 2,1pc, Singapur plus 1,3pc, Sydney plus 0,4pc, Dollar 0.9680, Euro 1.0686, CNY 6.9903, Gold 1574, Silber 17.76, Erdöl 54.67.

Vorbörse – verhalten freundliche Stimmung: UBS, ABB plus 0,7pc, Adecco, Credit Suisse plus 0,6pc, sackschwach Surveillance minus 9,7pc (siehe Aktienplatzierung) Kühne+Nagel plus 2,5pc, DKSH plus 1,5pc, restliche Titel leicht besser, Tagestrend auf freundlich gestellt.

Tendenz - Footsie plus 105 Punkte! DAX plus 80 Punkte, CAC plus 30 Punkte. SMI vorbörslich plus 43 Punkte, Dow Jones Futures plus 178 Punkte.